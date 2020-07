Los candidatos gallegos más madrugadores insisten en su llamada a la participación masiva

0

Redacción 12/07/2020 11:23 h

En el contexto de incertidumbre sobre el calado que tendrá finalmente la abstención en los comicios autonómicos de este domingo, los candidatos a la Xunta más madrugadores han insistido, tras depositar su papeleta, en sus llamamientos a la participación.

La candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, ha sido la cabeza de lista más madrugadora en ejercer su derecho a voto este domingo. A las 09.15 horas se acercó al Centro Galego de Arte Contemporáneo (CGAC), en el barrio de San Roque de Santiago, para depositar la papeleta en la urna.

«Animo a todas as galegas e galegos a que estean presentes, a que voten pensando que Galicia queren para o seu futuro e a que este domingo fagamos historia, a que esteamos presentes nun momento decisivo no que nos estamos xogando o futuro e, polo tanto, é importante que todos e todas participen co seu voto para que xuntos e xuntas construamos a Galicia que queremos», afirmó Ana Pontón tras votar.

Caballero anima a elegir «o mellor camiño de futuro»

El líder del PSdeG y candidato a la Xunta, Gonzalo Caballero, ha proclamado que en estas elecciones gallegas es «máis necesaria que nunca» una participación masiva como mejor fórmula para representar «a vontade dun pobo». Caballero votó a las 10.00 horas en el colegio de los salesianos de Vigo. Normalmente lo hace en el ayuntamiento donde vota también al alcalde de la ciudad, su tío Abel. En esta ocasión las medidas de seguridad impuestas han hecho que seis de las mesas electorales que se establecen normalmente en la lonja del ayuntamiento se hayan trasladado al cercano colegio de la orden salesiana. Una reubicación de lugar con la que ha bromeado el líder de los socialistas gallegos. Gonzalo Caballero ha manifestado que es muy importante que la gente participe masivamente y no se quede en casa y ha animado a pasarse por el colegio electoral antes ir a la playa en una jornada en la que el calor en Vigo es muy intenso y ya alcanza los 30 grados.

«Todos temos que estar nas urnas», dice Pancho Casal

También a las 10.00 horas votó el candidato de Marea Galeguista, Pancho Casal, en el centro de formación profesional Ánxel Casal de A Coruña. Casal lamentó que no se hayan tomado «medidas extraordinarias» para que puedan votar las personas contagiadas de coronavirus, como reabrir de manera excepcional el voto por correo ante el rebrote de A Mariña. «Todos temos que estar nas urnas para garantizar que ese Parlamento vai ser plural», ha sostenido el aspirante de la Marea Galeguista, que ha celebrado haberse encontrado una larga cola de votantes a las puertas de su colegio electoral.