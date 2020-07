Las anécdotas del 12J: desde votar con cien años a la intervención de la Guardia Civil en Culleredo

0

Redacción / La Voz 12/07/2020 15:55 h

Votar no tiene edad. En una jornada electoral tranquila a lo largo y ancho de toda Galicia, siempre hay historias que merecen ser contadas. A pesar de la peculiaridad de este 12J, sus años no fueron impedimento para dos vecinos centenarios de Valga que no quisieron pasar por alto su derecho de acudir en personas a depositar su voto.

La persona de mayor edad del municipio arousano, María Bouzas Senín, con 104 años, no quiso faltar a la cita en la mesa de Igrexa, en la parroquia de Setecoros.

Hipólito Cerqueiras Pardal, por su parte, cumplió cien años hace apenas una semana y ya entonces se mostraba decidido a ejercer su derecho. Así que tampoco él se quedó en casa. Lo acompañaron en coche hasta la escuela de Vilarello, en Cordeiro, donde el presidente de su mesa le aproximó la urna al coche para facilitar que depositase la papeleta.

Mientras, en la localidad ourensana de Xinzo de Limia, la Policía Local tuvo que localizar al segundo sustituto de los vocales de una mesa para poder constituirla. Cuando se procedió a la toma de posesión de los miembros de una de las mesas de las autonómicas ubicadas de la Casa da Cultura de Xinzo se constató que no se había presentado uno de los vocales.

Ante esta circunstancia se procedió a localizar al primero de los suplentes, que como se pudo comprobar no tenía que comparecer en la mesa porque había presentado una alegación y se le había concedido autorización para no tener que acudir a la misma como primer sustituto del vocal. Así las cosas, desde la Policía Local de Xinzo de Limia contactó telefónicamente con el segundo sustituto para que se personase en la mesa correspondiente, lo que hizo y al final pudo quedar constituida la misma para que los electores ejerciesen el derecho a voto.

En Monforte, la única incidencia registrada se debió a la presencia de varios apoderados de Vox en una mesa electoral situada en la avenida de Galicia que excedían el número máximo de dos representantes por cada formación política en el interior del local. Los apoderados de otras formaciones y los miembros de la mesa electoral le requirieron que respetasen el tope establecido, por lo que las personas que excedían el máximo establecido salieron del colegio electoral sin que se produjesen discusiones.

Esta mañana ha transcurrido con alguna que otra incidencia en la mesa electoral de O Burgo, en el concello coruñés de Culleredo, instalada en el edificio del conservatorio. Los problemas surgieron a raíz de las discrepacias entre los apoderados de varios partidos con el presidente de la mesa a la hora de organizar las colas de los votantes en el exterior. De esta forma, los agentes de la Guardia Civil tuvieron que acudir «en varias ocasións», según los testigos, a lo largo de la mañana.

Primero fue a petición del presidente de la mesa y después de apoderados de partidos como el BNG. Finalmente, también se desplazó un voluntario de Protección Civil para poner fin a las diferencias y organizar los turnos y colas para entrar a votar.

Los hermanos Patricia y Adrián Carro fueron los protagonistas de una anécdota familiar en la coruñesa Casa del Agua. Ella, de 20 años, era la primera vez que votaba de forma presencial. La casualidad hizo que su hermano, de 23, fuese el presidente de la mesa en la que depositó su voto.