Ana Peleteiro guiña el ojo en Twitter tras conocer el fracaso de Vox en Galicia

La Voz de Galicia L. G. V.

13/07/2020 00:23 h

Después de enzarzarse dialécticamente con Santiago Abascal tras advertir al líder de Vox que, mejor, no viniese a Galicia, puede que la atleta gallega haya tirado de refranero y optase en pleno escrutinio por eso de la que experiencia es un grado. Y la elegancia también. Después de decirle hace unos días: «Mellor queda na casa. O único que ten de verde Galicia son os montes. De nada», una vez se conoció que la formación de este color no tendría representación en Galicia se lanzó al mundo emoji y, con un guiño, no hizo falta más. Sin embargo, unos minutos después de su publicación la medallista borraba el tuit.

Este fin de semana vuelvo a #Galicia.

🚩Viernes 3 julio- LUGO

🚩Sábado 4 julio- LA CORUÑA

🚩Domingo 5 julio- RIBEIRA#GaliciaEsVerde

🇪🇸 pic.twitter.com/Rt8boaYphd — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) July 1, 2020

Lo cierto es que el partido más a la derecha tenía expectativas en Galicia y se quedó sin conocer O Hórreo. Sí ha conseguido enviar un diputado a la Cámara vasca, que también celebraba hoy comicios autonómicos. Con este gesto, la deportista volvía a mostrar su opinión política y recibía, en buena medida, el aplauso de las redes sociales. Aunque, una vez más también ha recibido críticas. «Galicia é verde, pero non por VOX. A nosa terra segue libre desa praga», decía una usuaria. Para leer a continuación: «Que verde son solo los prados y los bosques en #Galicia por desgracia en #Euskadi no pueden devir lo mismo».

Bosques, nada máis. 👏👏👏👏 — Silvia Lago (@silmalara) July 12, 2020

Otros, utilizando el mismo lenguaje que Peleteiro, enviaron emoticonos haciendo el gesto de vomitar.