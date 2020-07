Los candidatos aprovechan la jornada de reflexión para pasear y estar con la familia

0

Redacción 11/07/2020 15:41 h

Pasear, estar con la familia, aprovechar el buen tiempo y animar a la gente a la participación. Todos los candidatos de las elecciones gallegas han aprovechado la jornada de reflexión prácticamente para lo mismo. Después de los intensos días de la campaña hoy tocó relax

El candidato del PPdeG a la reelección y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, se dejó ver por la mañana en Vigo. Allí estuvo con su madre, Sira Feijoo. Hizo referencia a los «buenos resultados», en donde «la mitad de los ayuntamientos han vuelto a la normalidad al 100%». También recordó la necesidad de cumplir con el deber democrático: «Mañana es una jornada de fiesta democrática y la vamos a celebrar, con la prudencia que exige una pandemia, pero también con la contundencia que exige la situación sanitaria, económico y social que vivimos en toda España y, por supuesto, en Galicia», indicó.

El candidato por el PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero aprovechó para visitar a sus padres en Ponteareas. El socialista explicó que en los últimos días apenas tuvo tiempo para estar con sus progenitores y que por ese motivo empleaba el día de reflexión para ello. Dijo que mañana los gallegos se juegan el futuro que desean y, por ese motivo, pidió que «ningún galego se queda na súa casa» . Instó a la que, además de hablar y «queixarnos cando algo non nos gusta», a acudir a votar en libertad.

Ana Pontón del BNG aprovechó la jornada para dar un paseo por Santiago con su familia. Acompañada de su hija y su pareja caminó por la plaza de abastos y luego estuvo tomando algo en una de las terrazas de la zona. Pidió a los indecisos que pensasen «en que país queren vivir xa que está en xogo o noso futuro». En ese sentido, dijo que era importantísimo ir a votar «pensando en facer realidade o soño» y agradeció la implicación en la campaña de todos los militantes y simpatizantes. «Quero agradecer as mostras de cariño que recibimos estos días»

En la zona de San Roque de Afuera pasó la mañana Antón Gómez-Reino, candidato de Galicia en Común. «Despois dunha campaña de reflexión diferente creo que hoxe tamén é un dia de relexión diferentes», decía. «Todavía hai xente na Mariña lucense que non sabe se vai a poder votar e sen ter inidcación claras de cómo se vai a garantir o dereito ao voto e a saúde dunha parte moi importante do noso país. Por tanto hoxe toca reflexionar e pensar no que aconteceu nos últimos anos pero sobre todo do que aconteceu nos últimos días», explicó.

Por su parte, el candidato de la Marea Galeguista a la presidencia de la Xunta, Pancho Casal, ha indicado este sábado, durante su jornada de reflexión, que la «sostenibilidad» en Galicia es un «eje fundamental». Tal y como informa EFE, Casal ha pasado la jornada de reflexión junto a las cabezas de lista de su formación dando un paseo por la ría de O Burgo, en Culleredo (A Coruña), donde ha querido reflexionar sobre la situación de la antigua fábrica de abonos de la Cros, abandonada desde los años 80.