El cierre de campaña del BNG || Ana Pontón invita a soñar: «Quen queira cambio, que me siga»

«Hai que pór en marcha Galiza con novas ideas, non con vella política», avisa a candidata do BNG ante posibles alianzas

Xunto ao candidato do PP, Ana Pontón (Sarria, 1977) é a única aspirante que repite na foto das eleccións do 2016, mais agora con expectativas ben diferentes. Hai catro anos non se atrevía apenas a falar dunha presidenta do BNG en San Caetano, e hoxe esa, presidenta, é a palabra que máis repite na conversa.

—Todo apunta a unha forte suba do BNG este domingo. Volve estar o nacionalismo onde cre que debería?

—O que creo é que hoxe todos os galegos que queren unha candidatura sen ataduras a Madrid saben que o seu partido é o Bloque Nacionalista Galego. Sabemos que hai partido, que podemos deixar atrás os Gobernos do PP, co BNG á fronte, facendo historia cunha muller na presidencia e coas mans libres para defender os intereses dos galegos.

