La Junta Electoral Central acredita que se puede votar con seguridad en A Mariña

La Voz de Galicia pablo gonzález lucía rey

redacción / la voz 09/07/2020 19:37 h

La Junta Electoral Central ha cerrado la puerta a la posibilidad de suspender las elecciones en A Mariña por el rebrote de covid-19 o a arbitrar medidas extraordinarias como el voto por correo fuera de plazo, como se hizo con los policías destinados a Cataluña en las elecciones generales del pasado 10 de noviembre. El máximo órgano ordinario en cuestiones electorales desestima así el recurso de Marea Galeguista y sus partidos coaligados, después de que la Xunta Electoral de Galicia dictaminara que la celebración de las elecciones «no se entienden afectadas» desde el momento en que las actividades administrativas, económicas y sociales se desarrollan «con normalidad».

Marea Galeguista recurrió este acuerdo y ahora la Junta Electoral Central lo confirma, alegando que en estos momentos «debe entenderse que las medidas adoptadas por la Administración garantizan unas condiciones adecuadas de circulación para poder acudir a votar, con la salvedad de segmentos reducidos de población, por motivos sanitarios suficientemente justificados en el marco de la situación de pandemia». En la misma línea, argumentan que «debe entenderse también» que las autoridades sanitarias han establecido las condiciones «adecuadas» para garantizar «el derecho a la salud de los votantes» y de las personas que intervienen en el proceso electoral.

Respecto a la posibilidad de arbitrar medidas extraordinarias para que se pueda votar por correo una vez terminado el plazo establecido, el órgano electoral central considera que no concurren las mismas circunstancias que arbitró el Tribunal Supremo el 8 de noviembre del 2019 con respecto a los policías destinados a Cataluña, autorizando un procedimiento especial para que pudieran ejercer su derecho a voto.

Marea Galeguista tiene ahora la opción de presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, algo que están evaluando. La vía del recurso electoral está ya agotada.

El caso de Ordicia

Por otra parte, La Junta Electoral del País Vasco ha desestimado la petición de EH-Bildu de que se establezcan medidas especiales para poder votar en la localidad guipuzcoana de Ordicia y su comarca debido al brote de coronavirus y ha considerado que las ya establecidas son suficientes para que la población acuda a las urnas con garantías.

Mientras, la Xunta Electoral de Zona, con sede en Mondoñedo, aseguró este jueves que haber reforzado las mesas electorales garantizará unas elecciones seguras el domingo en A Mariña. A diferencia de anteriores comicios, donde para cada mesa electoral se habían designado un total de 9 personas (el presidente y dos vocales, más dos suplentes), para las autonómicas que se celebrarán el 12 de julio del 2020 la junta electoral tomó la decisión de elevar esa cifra hasta las 15 (el presidente y dos vocales, más cuatro suplentes). La pandemia del coronavirus, pero especialmente el hecho de que el virus continúe activo, motivó esta situación sin precedentes. «Estamos viendo que fue acertada», precisaron desde el órgano mindoniense.

«Excusas» para las mesas

Las mismas fuentes detallaron ayer que más de 150 mariñanos «han presentado excusas» -es el término técnico usado para definir las solicitudes de renuncia- desde que dio comienzo el proceso electoral. Reconocen que la cifra es «algo superior» a la de anteriores comicios, pero aclaran que el covid-19 no ha sido, hasta el momento, la principal causa de renuncia. «Por coronavirus ha habido muy pocas, solo tres o cuatro», apuntaron desde una junta electoral que, al menos hasta ayer por la tarde, no había registrado un incremento en la cifra de peticiones como consecuencia de los brotes en A Mariña. Con todo, el órgano precisa que las citadas excusas se pueden cursar hasta el último momento «por causas sobrevenidas». La Xunta Electoral valora en sus reuniones si esas solicitudes son admitidas o no.