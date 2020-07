Ana Pontón: «Quero mans libres para defender Galiza»

0

09/07/2020

Están llamados a entenderse si tienen la posibilidad de formar Gobierno, pero el BNG llega a la recta final de la campaña marcando distancias con el PSOE y Galicia en Común. En el mitin central de hoy celebrado en Vigo, todos los intervinientes mostraron sus recelos hacia las fuerzas de carácter estatal por la dependencia que les atribuyen respecto a sus direcciones centrales, en los que, según subrayaron, les iguala al PP.

La secretaria de Organización de la formación nacionalista, Montse Prado, resumió con una frase esa visión. «O españolismo aínda que se vista de esquerda, españolismo queda», pronunció en la explanada portuaria de A Laxe, en uno de los mítines más concurridos de los celebrados hasta ahora en Vigo en esta campaña. Ana Pontón, el diputado Néstor Rego o la exdiputada y antigua integrante de En Marea Alexandra Fernández abonaron en sus intervenciones la misma tesis.

La candidata a la presidencia de la Xunta por el Bloque, reclamó «mans libres para defender Galiza», así como para evitarle a la comunidad ser objeto de una visión estatal. «Os partidos estatais pensan que todo comeza e acaba en Madrid», dijo, aunque reclamó una investigación «sobre a corrupción vestida de amor, toda a corrupción da Casa Real. Ese é o aire que chega de Madrid», remachó Pontón. La portavoz nacional del BNG y candidata a la presidencia siguió ahondando en la propuesta de optar por fuerzas exclusivamente gallegas al afirmar que «Galicia está sumida na irrelevancia política», por culpa de la «submisión» que de nuevo a Madrid achacó a las candidaturas que forman parte de una estructura estatal. Frente a esa dinámica, Ana Pontón llamó a «facer historia» otorgando al Bloque el liderazgo del nuevo Gobierno y con ello «máis poder político a Galicia».

El diputado Néstor Rego identificó el voto al BNG con «confiar no país e as súas forzas propias para mudar de políticas». Puso distancia incluso con partidos de izquierda estatales, aunque él apoyó la investidura de Pedro Sánchez, al asegurar que «os candidatos da esquerda española non teñen vontade de plantarse ante o Goberno de Madrid», calificándolos por ello de «submisos». «Temos que avanzar na capacidade de decidir de Galiza», añadió el diputado. La exdiputada de En Marea y ahora número dos de la lista del Bloque por la provincia de Pontevedra, Alexandra Fernández, defendió el atlantismo de Galicia frente al «máis Madrid» con el que identificó al Estado, para defender en cambio un modelo gallego más soberano «cun proxecto propio de Galiza no mundo».

«Hai que votar BNG para avanzar. É o momento de Galiza», concluyó Pontón, que advirtió que en las elecciones del domingo la comunidad se juega el diseño de los próximos veinte años.