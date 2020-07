Rocío Monasterio espera que el brote de A Mariña «no sea el 8M de Feijoo»

0

Redacción 08/07/2020 12:35 h

La presidenta de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha manifestado en Culleredo que espera que el brote de A Mariña (Lugo) «no sea el 8M de Feijoo» por no haber tomado medidas a tiempo. Así lo indica la agencia EFE. «Esperamos que esto no sea el 8M de Feijoo, que por no tomar las medidas a tiempo, por tener miedo de contar la verdad antes de las elecciones, nos encontremos la próxima semana con un brote descontrolado», ha subrayado Monasterio.

En una visita realizada este miércoles a las inmediaciones de una casa okupada en la zona de A Zapateira, junto al candidato de Vox por A Coruña, Ricardo Morado, la diputada en Madrid ha denunciado también que los propietarios de inmuebles estén «desprotegidos» frente a la ocupación ilegal. «Parece que nuestros gobernantes lo que hacen es proteger a los delincuentes y dejar desprotegidos a los españoles», ha apuntado Monasterio, que ha lamentado que «parece mentira» que los propietarios «tienen que estar pensando» cuando se van de vacaciones «si cuando vuelven se van encontrar su casa okupada».

Al respecto, ha asegurado que Vox apuesta por «proteger a todos los españoles para defender la propiedad privada y para que se cumpla con la ley».