Pontón redobla su apuesta para ser presidenta de la Galicia viva

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia domingos sampedro

santiago / la voz 08/07/2020 22:23 h

Por la mañana se empoderó con una foto presidencialista, con las torres del Obradoiro de telón de fondo. Acto seguido se desplazó a Cambados para mojarse con las reivindicaciones de las mariscadores y, antes de poner rumbo hacia Ourense, se detuvo en Pontevedra a buscar el talismán que desde hace 20 años le regala éxitos al alcalde Lores. La candidata del BNG a la Xunta, Ana Pontón, intensificó este miércoles sus esfuerzos por mostrarse como la presidenta de la «Galicia viva», la que convoca a los electores a «ser audaces e rachar coa rutina» de un país que va a menos.

La líder del BNG desgranó los cinco ejes estratégicos de su programa para edificar una Galicia «viva no económico, xusta no social e forte no autogoberno», a la par que avanzó las primeras decisiones que tiene previsto tomar si logra presidir el Gobierno autonómico.

La primera decisión consistirá, dijo, en impulsar un «gran acordo de país pola reactivación económica e social» cuya puesta en marcha será supervisada desde una secretaría xeral que dependa de la Presidencia de la Xunta. En paralelo propondrá una estrategia «para conseguir a intervención pública de Alcoa» y garantizar de este modo la producción de aluminio primario y el mantenimiento del empleo.

En su visita a Cambados, donde contó con la diputada Montse Prado de cicerone, Pontón abundó que su gobierno sería «aliado» de la pesca y de las mariscadoras, que completará el saneamiento de las rías para apostar por la regeneración de los bancos marisqueros y apostar de nuevo, después de varios intentos frustrados en el pasado, por aprobar el primer convenio laboral para los trabajadores del mar.

En Pontevedra no es la primera parada que hace en campaña, pero la aspirante nacionalista regresó a la capital del Lérez para presumir del modelo de ciudad humanizada y sostenible construido por el BNG desde 1999. La Pontevedra de un hoy es un reflejo de la Galicia que el Bloque quiere ver en el espejo, así que Pontón pidió a los pontevedreses el mismo apoyo que le dieron hace 21 años a Lores para trasladar los logros y los premios de esta ciudad a toda la comunidad.