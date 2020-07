Illa llama a aglutinar el voto progresista en la «izquierda útil» de Gonzalo Caballero

0

La Voz de Galicia Xosé Gago

A Coruña 08/07/2020 20:32 h

«Illa, Illa, Illa, qué maravilla» le cantaron los militantes socialistas de A Coruña al ministro de Sanidad. «Es la bondad personificada», dijo una entusiasmada simpatizante a su marido, que dudaba si hacerse una foto con Salvador Illa. El ministro llegó a A Coruña para arropar al candidato socialista a la Xunta, Gonzalo Caballero, que le dejó margen para contemplar en detalle el entorno de la torre de Hércules, donde habían quedado.

La cita era a las seis de la tarde. Illa llegó casi en hora. Caballero, que lleva una «intensísima» actividad de campaña -ayer estuvo en Monforte, Vigo, Silleda, A Coruña y Verín-, 30 minutos después. El ministro esperó junto al punto de información de la Torre, en compañía de la alcaldesa, Inés Rey, que aprovechó para explicarle las medidas que ha tomado en materia de movilidad y control de aforo de las playas, que el titular de Sanidad destacó después como un «magnífico trabajo».

«En Galicia 'é a hora do cambio', es la hora del cambio», dijo Illa, que se mostró seguro de que Caballero representa ese cambio. Entre las «muchas razones» que encuentra para votarle, mencionó su «compromiso con la sanidad pública» y el «impulso que quiere dar a la ciencia», y se mostró seguro de que «en Galicia hay una mayoría progresista, de lo que se trata es de que se movilice y que concentre el voto en la izquierda útil, la de Gonzalo Caballero». El ministro también lanzó un mensaje para conjurar las encuestas, que hasta ahora daban la victoria al PP: «Las urnas empiezan vacías, se abren vacías y son los ciudadanos las que las llenan con su papeleta».

Caballero ensalzó la figura de «Salvador, 'Salva' Illa» al que comparó con Ernest Lluch por su gestión de la pandemia. El candidato socialista se mostró seguro de que habrá «cambio político» e insistió en que pondrá a los «mejores profesionales» al frente de la sanidad pública para hacer frente al virus. No ahorró críticas a Feijoo, al que consideró «agotado» y «sen proxecto» después de 11 años al frente de la Xunta. Tampoco desaprovechó la oportunidad de lanzar algunas propuestas para A Coruña. Garantizó que el proyecto de la Ciudad de las TIC contará con «todo o respaldo orzamentario»; también subrayó que cumplirá con el Novo Chuac, el nuevo hospital de la ciudad, después de que «Feijoo esperase once anos para presentar as maquetas e os proxectos, pero que non levara a cabo a obra e se acorde agora cando chegan as eleccións».«Cumpliremos con A Coruña», aseguró.