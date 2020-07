Pontón convocará a todas la fuerzas a un plan de recuperación si es presidenta

0

Vigo 07/07/2020 13:07 h

La candidata del BNG a la presidencia de la Xunta, Ana Pontón, ha advertido que «as vellas receitas fracasadas do PP» no sirven para sacar el máximo partido a la economía gallega, que a juicio de la nacionalista se encuentra en un «estado crítico» achacable «á falla dun proxecto económico-industrial que tivo o PP ao longo destos últimos once anos».

Pontón escogió Vigo para presentar sus propuestas en materia económica «porque siempre fue un buque insignia da capacidade de Galiza, un dos motores industriais do noso país», que añadió requiere del «cambio galego para erguelo» tras las crisis del 2008 y de la generada por la pandemia del coronavirus.

Para la aspirante del BNG, Galicia tiene todos los recursos para poder ser «a envexa de Europa, pero necesitamos un Goberno que aposte por Galiza». Economía verde, con la investigación y la ciencia como ejes relevantes; reindustrialización con el naval, la automoción y las electrointensivas, e impulsar los sectores primarios de la pesca y agricultura, con especial incidencia en la revitalización del rural, son las columnas en las que el Bloque plantea dirigir la economía de la comunidad.

Ana Pontón anunció que si se convierte en la nueva presidenta de la Xunta, lo primero que hará será convocar «un grande acordo de país para a reactivación económica e social, no que que teñen que participar todos os sectores económicos, todas as organizacións políticas e sindicais, as universidades e o ámbito local», enumeró con el fin de sumar esfuerzos para que Galicia afronte la actual crisis.

Concretó la portavoz nacional del BNG sus propuestas en un compromiso de duplicar la inversión en I+D+i en cuatro años para llegar al objetivo de reservar un 2,5 % del PIB a dicho ámbito a la vez que pondría en marcha un plan para retener en Galicia a los científicos gallegos y atraer a los que se marcharon fuera.

«Acabar co expolio enerxético do noso país», es el tercer eje de la propuesta económica nacionalista, que se concretaría en una tarifa eléctrica gallega con un precio más competitivo para las empresas, así como las familias «para poñer fin a que os galegos non nos beneficiemos da riqueza que temos no país». Un nuevo modelo de financiación autonómica con un concierto económico para recaudar todos los impuestos que se generan en la comunidad, al estilo del existente en el País Vasco y Navarra, es otra de las propuestas anunciadas por la aspirante a la presidencia. «Temos que ter a chave dos nosos cartos» dijo, con el fin de poder destinar los recursos económicos a sanidad, educación y reconstrucción económica, en la que dibuja un papel esencial al sector público. Tener un concierto económico propio es una de las vías que el Bloque requiere para acabar con la «irrelevancia» y la «dependencia» que asegura sufre Galicia respecto a Madrid.

Elecciones en A Mariña

Pontón tachó de «irresponsable» a Alberto Núñez Feijoo por «minimizar» el impacto del rebrote de coronavirus en la comarca de A Mariña, y actuar «por cálculos electorais», anteponiendo los intereses partidistas a la salud de las personas.

«O irresponsable é que o candidato quera minimizar o impacto do rebrote e da pandemia, que actúe por cálculos electoralistas e sen transparencia», dijo Ana Pontón, quien añadió que Feijoo está haciendo «o que mellor se lle da, practicar o escapismo e non asumir as súas responsabilidades».

La líder del BNG recordó que, durante la pandemia, Feijoo «votou balons fora mirando cara Madrid e agora que o Goberno galego ten a responsabilidade, apunta como responsables aos concellos cando as competencia de Sanidade son da Xunta». Pontón advirtió que los contagios en A Mariña van a más y «o sensato é poder suspender as eleccións, porque non se podo poñer aos veciños no dilema de escoller entre o dereito á saude e dereito ao voto». Para la nacionalista deben suspenderse los comicios «por un principio de precaución» y que, una vez controlado el rebrote, los 70.000 vecinos afectados puedan votar con normalidad.