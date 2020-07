Casal pide el voto para acabar con el «maltrato» al personal sanitario

0

Redacción 07/07/2020 16:49 h

El candidato de Marea Galeguista, Pancho Casal, ha pedido este el voto para su coalición que velará por acabar «con el maltrato» que sufre el personal sanitario en Galicia. Según informa EFE, tras mantener un encuentro con el colectivo Enfermeiras en Loita, Casal ha apuntado que la situación que padece este personal «no es precariedad; es maltrato y es inhumanidad» porque pese a que su función es fundamental en el Estado del Bienestar, desde las administraciones no se ocupan de velar por mejorar sus condiciones.

En Galicia, ha dicho, «hay un gobierno de burócratas que no valoran en absoluto su trabajo» y mantienen a este personal con «contratos de día a día o llamadas a cualquier hora» que hace que el personal tenga que vivir situaciones tan exageradas como «dormir en el coche o meterse en la ducha con el móvil», porque no pueden rechazar una llamada del Sergas.

Con estas condiciones además, no pueden «conciliar de ninguna manera» ya que para llegar a una situación de estabilidad requieren sumar «doce años de contratación efectiva». Todo ello, ha sostenido, «no es un problema económico es de no pensar en las personas que después tienen que darlo todo» porque si «la sanidad va bien en Galicia es a costa del cuerpo de ellos» que incluso «acaban llorando después de los turnos porque no pueden soportar el mal servicio que tienen que dar por el pasar de todo del señor (Jesús Vázquez) Almuiña».

Para poner fin a esta situación «el PP tiene que pasar a la oposición» de forma que desde la Marea Galeguista defienden la necesidad de conformar un nuevo Gobierno desde el día 13 de julio ya que lo que hace la actual Xunta es «verdaderamente indecente».