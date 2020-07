Feijoo promete ampliar la gratuidad de las guarderías a las municipales

0

La Voz de Galicia SUSANA LUAÑA

AS PONTES 04/07/2020 22:10 h

Alberto Núñez Feijoo se compromete a que, si a partir del 12 de julio revalida su condición de presidente de la Xunta de Galicia, la gratuidad en las guarderías de titularidad autonómica de la que ya disfrutan las familias con dos hijos o más, se extienda a las municipales. Lo dijo en Oleiros, en un mitin en el que subrayó que ese gasto correría a cuenta de la Xunta y en el que instó a los concellos a adaptar «canto antes» sus ordenanzas de precios a esa nueva propuesta. «Nós propoñemos estender ás escolas infantís municipais, xa desde o inicio deste curso, a gratuidade da que xa gozan as demais familias con nenas e nenos de 0 a 3 anos», dijo el candidato del PP. La medida, en lo que respecta a las guarderías autonómicas, entró en vigor el pasado 1 de abril, si bien la crisis del coronavirus obligó a congelar su aplicación porque las escuelas infantiles permanecen cerradas. La promesa de ampliar esa gratuidad a las municipales entraría en vigor el próximo curso, y beneficiaría a 3.500 hogares gallegos.

Alberto Núñez Feijoo finalizó en Oleiros una maratoniana tarde electoral que empezó en As Pontes. Tres referentes del PP en España —Pablo Casado, Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijoo—, se reunieron con las chimeneas de la central térmica al fondo para denunciar el «menosprezo» del Gobierno central para con la industria gallega. Ante un grupo de camioneros que llevan meses sin trabajar por la paralización del transporte de carbón, Feijoo dijo: «Fan ben en protestar. Eu tampouco vou calar. Non sei que vai pasar o 12 de xullo, pero eu prefiro ser un xefe da oposición que defende Galicia que un presidente que traizoa Galicia».

Su denuncia contra la política industrial del Gobierno no se limitó a la central de As Pontes. Feijoo mencionó Alcoa, con cuyos trabajadores se reunió por la mañana, y también Ence y Navantia. «Pero por que nos tratan así?», se preguntó. «¿Os imagináis que esta central estuviese en otro punto de España?», les preguntó, cambiado al español, a Casado y a Moreno. Ante ellos y ante la cúpula del PP en la provincia de A Coruña, ante los asistentes al mitin y ante los transportistas de As Pontes se comprometió a defender el empleo y la industria en la villa, e incluso pidió el voto a los vecinos preocupados por su futuro.

Pablo Casado le dio la razón: «¿Por qué en Alemania se abren centrales de carbón y aquí se cierran?». Aseguró que su partido siempre había defendido la continuidad de la central y destacó la importancia del complejo energético como suministro de energía para toda España. «Esta es la Baviera de España cuando gobierna el PP», dijo en referencia a Galicia. Casado aseguró que el proyecto de Feijoo era transversal y moderado, «un paraguas donde caben todos, incluso los socialistas a los que no les gustan algunas cosas que están pasando».

El presidente de la comunidad andaluza no regateó elogios a su colega gallego. Es más, Juanma Moreno Bonilla dijo que la gestión de Feijoo había sido un referente y un espejo en el que se habían mirado otros presidentes autonómicos. «Yo copio políticas de Núñez Feijoo en Galicia y las traslado a Andalucía, no me importa reconocerlo», aseguró.