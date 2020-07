Ana Pontón: «Fagamos que, por primeira vez na historia, Galiza teña unha muller nacionalista presidenta»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 05/07/2020 05:00 h

La candidada a la presidencia de la Xunta por el BNG Ana Pontón quiere pasar a la historia. Así lo expresó en el mitin que ofreció ayer su formación en Ponteareas. «Rompamos coa rutina e fagamos que, por primeira vez na historia, Galiza teña unha muller nacionalista presidenta, liderando un goberno do BNG coas mans libres para defender a este país e a súa xente», proclamó.

Para ello, la nacionalista mira más allá de su electorado natural. En una clara alusión a los votantes de izquierdas indecisos se refirió «aos galegos e galegas que, votasen o que votasen noutros momentos, hoxe miran con esperaza ao BNG». Pontón les prometió a ellos que formará «un goberno que se faga valer capaz de defender este país sen perdir permiso a ninguén». Y aseguró que «un goberno galego liderado polo BNG non lle vai fallar a este país porque temos un proxecto sólido, solvente, con principios e estratexia para levantar Galiza e darlle un futuro no que vivir e traballar e con benestar social».

Ana Pontón hizo referencia a la campaña del Partido Popular, aludiendo a los dirigentes que llegan desde Madrid a arropar a Alberto Núñez Feijoo. «Estannos facendo campaña polo BNG e dígovos porqué, -explicó-, porque están sentido o mesmo que nós, que neste país quen ten un proxecto de futuro para erguer Galiza e en quen confían esa maioría social que quere cambio galego é o BNG, e por iso mandan os reforzos. Pero danos igual porque nós temos a forza da xente deste país». Y recordó que eso se trata de lo de siempre: «Vir en campaña a pedir o voto para despois seguir coa mesma discriminación de sempre».

«A maneira de acabar con ese agravio e cun goberno coas mans libres como estamos vendo no Congreso, onde un deputado do BNG conseguiu máis para Galiza que once anos do candidato do PP», expuso recordando que «se o goberno do Estado asume as demandas deste país será porque o condiciona o BNG». Al respecto, subrayó que «se cun só deputado fomos capaces de poñer Galiza no mapa, que non seremos capaces de facer cun goberno liderado polo BNG?».