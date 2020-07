Pontón pide «movilización masiva» para concentrar «as ansias de cambio real» en el BNG

0

La Voz de Galicia redacción

la voz 04/07/2020 05:00 h

La candidata a la presidencia de la Xunta del BNG, Ana Pontón, pidió este viernes en Moaña «unha movilización masiva» el 12-J , concentrando «as ansias de cambio real» en la formación nacionalista, «a mellor alternativa para deixar atrás os once anos de retroceso e decadencia legados polo PPdeG».

«Hai que encher as urnas de papeletas do BNG para darlle a Galicia un Gobierno que se faga valer, liderado, por primeira vez na historia deste país, por unha muller e por unha nacionalista», ha sentenciado Pontón, quien ha señalado que solo hay dos opciones sobre la mesa: «O inmovilismo do PPdeG ou o cambio galego do BNG».

Así lo ha manifestado en un acto celebrado en la Praza do Concello de Moaña, en el que ha estado acompañada por el cabeza de lista por Pontevedra, Luís Bará, la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, y los dos integrantes de la lista de la comarca de O Morrazo, Iria Villar y Pablo Ríos.

«Moaña ou Bueu son dous exemplos de Gobernos municipais do BNG onde se amosa a súa capacidade para transformar en positivo a vida das persoas e de poñer en marcha proxectos que dinamizan dende o punto de vista económico e social”, ha proseguido Pontón.