El AVE, 15 años en campaña electoral

03/07/2020

En la campaña de junio del 2005, la última de Manuel Fraga como candidato a la presidencia de la Xunta, uno de los objetivos del PP era evidenciar la conspiración de la entonces ministra de Fomento del PSOE, Magdalena Álvarez, para no invertir en el AVE gallego -comprometido dos años antes por Aznar con el Plan Galicia- y desviar el dinero hacia la línea de alta velocidad a su ciudad, Málaga. El tiempo le dio la razón a Fraga, pero agarrarse al AVE no le sirvió de mucho. Perdió cuatro diputados y la mayoría absoluta, y abrió la puerta al bipartito encabezado por Emilio Pérez Touriño, que comprobó durante la legislatura que el plan inversor del AVE había sido paralizado conscientemente por la ministra andaluza de su propio partido.

Se cumplen por tanto 15 años de la entrada del AVE en las campañas de las autonómicas, aunque su presencia siempre jalonó otros procesos electorales, especialmente los de las generales. Los presidentes de turno llegaban a Galicia durante la campaña prometiendo plazos que luego resultaron imposibles. Y así hasta hoy, pues la obra, aunque está en su fase final, aún no ha terminado.

En este contexto de campaña electoral, la conselleira de Infraestruturas y Transportes, Ethel Vázquez, candidata al Parlamento gallego por A Coruña, remitió el lunes una carta a la presidenta del ADIF, Isabel Pardo de Vera, para recriminarle que no se haya habilitado un espacio de interlocución sobre las obras del AVE que la propia conselleira solicitó en febrero y que el ministerio rechazó. El optimismo sobre este proyecto del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en una entrevista en La Voz, no es compartido por la conselleira. «A día de hoy no se ha atendido nuestra solicitud y los gallegos no sabemos con certeza cuándo podremos utilizar estos servicios para conectarnos en tiempos competitivos con Madrid», dice en la misiva. También está interesada en conocer los proyectos que ya tiene el ADIF para mejorar la conexión de mercancías del corredor atlántico.

Ethel Vázquez le recuerda a Isabel Pardo de Vera que ambas son ingenieras de caminos «y, ante todo, gallegas», por lo que le sorprende que en noviembre del año pasado, «cinco días antes de las elecciones generales», afirmara ante los medios que las obras de AVE iban «en plazo», cuando la fecha comprometida era diciembre de ese mismo año. «Desde la Xunta ya veníamos advirtiendo que sería imposible cumplir con ese calendario y, como se vio, estábamos en lo cierto», concluye.