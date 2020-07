Sucedió en el 2016: Cuando Albert Rivera fue el candidato de los buzones gallegos

0

La Voz de Galicia G. Vázquez

Redacción / La Voz 04/07/2020 05:00 h

Cuatro años, en los que han sucedido infinidad de cosas, son solo los que han pasado desde que un partido en pleno auge tocaba en la puerta de las elecciones autonómicas gallegas. Era el 2016 y Ciudadanos era, junto a Podemos, la sensación del momento. España venía de celebrar unas elecciones generales en junio. En realidad una repetición electoral. El Partido Popular había ganado las elecciones en diciembre del 2015, en la cita marcada por la irrupción de los dos nuevos partidos y por el fin de la hegemonía del bipartidismo. La investidura fue imposible y hubo unos nuevos comicios en junio del 2016 en los que el partido naranja se hizo con 32 diputados.

Era el momento en el que Ciudadanos tenía dos caras bien reconocibles: Albert Rivera e Inés Arrimadas. El ascenso del partido había sido fulgurante, pero poco se sabía de ellos a nivel autonómico lejos de Cataluña.

La elegida para concurrir a las elecciones autonómicas gallegas del 2016 fue Cristina Losada. Nacida en 1954 en Vigo, y periodista de profesión, era la responsable de poner la pica naranja en O Hórreo e incluso aspirar a convertir a la formación en llave de Gobierno si Feijoo no alcanzaba la mayoría.

La anécdota sobre su candidatura y en si era o no conocida llegó cuando empezó el «buzoneo». La publicidad electoral de Ciudadanos que llegó a casa de los gallegos no tenía su rostro. Como publicó La Voz el 15 de septiembre del 2016, la formación naranja prefirió jugarse todas sus bazas al rostro de su presidente estatal, Albert Rivera. No había ni rastro de Losada ni en el sobre, donde se equiparaban las banderas gallega, española y europea, ni en el interior. «Rivera é o presidente do partido, e Ciudadanos é un partido nacional que está orgulloso do que fai a nivel nacional», explicó Cristina Losada para explicar su ausencia en la propaganda que estaban enviando al electorado y el papel estelar que en ella se otorgaba a Rivera.

Días después, el lunes 19 de septiembre, Cristina Losada concedía una entrevista a La Voz de Galicia. «Ciudadanos es bastante más que Rivera», contestaba la candidata a la primera pregunta del cuestionario.

¿El resultado? La elecciones del 2016 se celebraron el 25 de septiembre. Ciudadanos, con 48.553 votos, no consiguió representación.

La otra anécdota

Durante esa campaña otro detalle puso en cuestión el conocimiento de Ciudadanos sobre Galicia. La Voz publicaba el 13 de septiembre una foto del autobús del partido que recorría la comunidad. Y es que la bandera gallega se mostraba al revés. Además arreciaron las críticas lingüísticas al censurar la colocación del pronombre «se» en el mensaje oficial. «Galicia merécese máis», en lugar de «Galicia merece máis».

«Yo no hago los eslóganes», se excusó Rivera en Ourense.

