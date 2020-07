Feijoo reclama no traer a Galicia la división política de España

0

La Voz de Galicia redacción

la voz 03/07/2020 05:00 h

El candidato del PPdeG a la presidencia de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, recaló este jueves en Nigrán para insistir en una de sus preocupación cruciales de cara al 12J: que la abstención sea más decisiva de lo esperado, que las encuestas generen una confianza excesiva y que los mayores se queden en casa, no vayan a votar, o no hayan optado por el voto por correo por no estar familiarizados con el sistema. Así, pidió que los mayores vayan a votar el día de las elecciones, «porque o futuro de Galicia tamén lles pertence e hai que construílo con eles», dijo. Considera que ejercer el derecho al voto ese día «é unha mostra de responsabilidade e de amor incondicional por Galicia». «Dicen —añadió— que o PP gaña porque lle votan os maiores. Oxalá sempre nos sigan votando».

El candidato popular a seguir al frente de la Xunta se comprometió a gobernar «para todos os galegos». «Non quero que se traslade a Galicia a política da división, tan estendida en España». Por este motivo, defendió que los comicios no se conviertan en un pulso «entre cidadáns», pues considera que el PPdeG «non é un partido de enfrontamentos, senón de unidade. Por iso somos o partido da maioría». Así, Feijoo rechaza lo que denomina «a política que fragmenta», y prefiere una Galicia unida con independencia de a quién vote la gente.

En este punto, apeló al espíritu de la Transición y a las décadas de «alternancia política» en España, en las que «nunca» se puso en duda «a unidade da nación» ni se dejó que «nacionalistas e rupturistas decidiran o futuro do país». Feijoo prometió trabajar por hacer de Galicia «un lugar estable, sen sobresaltos», donde «a palabra dada se cumpre» y donde se tenga claro que «non podemos gastar máis do que podemos». «Galicia non se pode dividir e fracturar, non pode ser un conxunto de restas, senón un conxunto de multiplicacións e de sumas», concluyó.

La gestión de la pandemia

Sobre la pandemia, reivindicó que Galicia «é o lugar máis seguro de España» para pasar las vacaciones y que el sistema sanitario gallego superó «con sobresaliente» el que ha sido «el test de estrés» más exigente al que jamás se ha sometido. El líder del PP en Galicia aseguró que su partido se presenta «para que os galegos vivan mellor, para cumprir o seu programa, para non fracturar e, para cando veñan mal dadas, sexamos un pobo de fiar».

Feijoo no olvidó a los jóvenes en su intervención y les recordó que, en su opinión, «hoxe contamos coa educación pública máis completa, competitiva, xusta e equitativa». En este sentido, recordó que el informe PISA otorga a Galicia «os mellores resultados da súa historia».