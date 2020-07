Caballero: «A crise esixe unha resposta progresista, temos unha débeda con Galicia»

0

La Voz de Galicia cristina barral

pontevedra / la voz 01/07/2020 22:19 h

La caravana de Gonzalo Caballero desembarcó el miércoles por la tarde en la plaza de A Ferrería de Pontevedra. En el corazón de la ciudad, el candidato del PSdeG a la presidencia de la Xunta tiró de su eslogan electoral a diez días de las elecciones del 12-J para sentenciar que «é a hora do cambio» en Galicia. El político aseguró que «imos como motos, con toda a forza, a ilusión e as ganas». Le precedió en el estrado el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, que demostró que no es un político al uso, sino un científico que lleva dos años en el Gobierno de España. Su primera frase le valió un aplauso: «Me asombra cómo habéis conservado la lengua, en unidad y armonía».

Durante su intervención no citó ni una sola vez a Feijoo. Sí subrayó el esfuerzo del Ejecutivo central para afrontar la crisis del covid-19. «Hemos conseguido, aunque hay que decirlo con cautela, contener la epidemia y aprobar programas que han costado mucho dinero, pero que han sido un apoyo para las personas que se quedaban sin actividad económica», dijo.

Antes de ese mitin, Caballero y Duque se reunieron con los tres rectores gallegos para conocer de primera mano las inquietudes de la Universidad.

Duque, que reconoció que le cuesta mitinear y que su especialidad «no son este tipo de eventos», hizo hincapié en que no es el momento de los gobiernos conservadores y que la alternancia es necesaria. «Las políticas de la anterior crisis hicieron que la nueva generación tenga menos oportunidades», recalcó el ministro, que reiteró la importancia de invertir en todos los niveles educativos, de la FP a la universidad, para el desarrollo de empresas de alta tecnología. «Si no, cada vez nos quedaremos muy atrás». Presentó a Gonzalo Caballero como «una fuerza de la naturaleza que habría que estudiar por su energía». «Le envidio en eso», aseguró.

Gonzalo Caballero, que cerró un mitin en el que también hablaron el teniente de alcalde de Pontevedra, Tino Fernández, la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, y la candidata número 3 por la provincia, Paloma Castro, subrayó que Galicia tiene que pasar página para defender lo público. Hizo bandera de dos batallas ganadas, dijo, «a do paridoiro de Verín e a do cheque da indignidade», en relación a los 250 euros que la Xunta quiere dar a los sanitarios. «A crise esixe unha resposta progresista, temos unha débeda con Galicia, que perde fuelle e xente nova».