Pontón advierte a Sánchez: «No entregaremos cheques en blanco»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Luís Pousa

Redacción / La Voz 15/11/2019 18:07 h

Cada diputado se ha hecho indispensable. El equilibrio de fuerzas en el Congreso convierte cada voto en oro, ya que un solo escaño podría decidir si Pedro Sánchez logra la investidura o, si por el contrario, España se ve abocada a las terceras elecciones generales consecutivas.

Los partidos nacionalistas y regionalistas son plenamente conscientes de su recobrado peso en el hemiciclo y, ante los tanteos del aspirante socialista, han puesto precio a su voto. Así, la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, dejó claro este viernes al PSOE que no cuente de antemano con su apoyo a la investidura de Sánchez si antes no pone sobre la mesa una «agenda gallega» con las asignaturas pendientes de la comunidad. «No vamos a entregar cheques en blanco, todo va a depender de la voluntad del PSOE a la hora de tomar nuestras demandas», advirtió en una entrevista en Onda Cero.

Entre otras cuestiones, Pontón recordó la grave crisis industrial que padece Galicia y reclamó un «compromiso» del futuro Gobierno con problemas como el envejecimiento de la población y el declive demográfico, el déficit de infraestructuras y la necesidad de estimular los sectores productivos.

Para la portavoz del Bloque, el respaldo a su candidatura, que se tradujo en la elección de Néstor Rego por la provincia de A Coruña, muestra que numerosos ciudadanos gallegos «están hartos» de los continuos desprecios a esta nacionalidad histórica por parte del Gobierno central y han expresado así «su inconformismo con el trato que el Estado le da a Galicia».

Néstor Rego será precisamente uno de los protagonistas de la ronda de contactos iniciada por la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, con la que se reunirá la próxima semana en Madrid. Lastra verá este sábado en Oviedo al diputado del PRC José María Mazón.