Una victoria moral de Oriol Junqueras que puede tener consecuencias legales

La Voz de Galicia Enrique clemente

13/11/2019 05:00 h

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que Oriol Junqueras adquirió la condición de eurodiputado desde la proclamación de los resultados electorales, sin que tuviera que cumplir ninguna formalidad más, y, por tanto, debería haber gozado de inmunidad parlamentaria. Los expertos consultados por La Voz explican lo que significa esta opinión del abogado general, que no es vinculante pero que suele seguir casi siempre el TJUE.

¿Prevalece la sentencia sobre del TJUE sobre el ordenamiento español?

«Prevalecería la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», señala Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. Juan María Bilbao explica que la sentencia es «el resultado de una cuestión prejudicial que planteó el propio Tribunal Supremo ante el TJUE, con lo cual prevalece y tiene que acatar lo que diga, porque es el órgano que tiene la última palabra a la hora de interpretar el derecho de la Unión Europea»». El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid añade que el TJUE «se suele alinear con lo que dice el abogado general en un porcentaje muy alto, que se estima en cuatro de cada cinco casos».

«Si el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncia en el mismo sentido de lo que ha dicho el abogado general, las consecuencias podrían ser graves, pues se concluiría que la sentencia condenatoria del Procés se dictó sin respetar la inmunidad de Junqueras, al no pedir previamente la suspensión de dicha inmunidad», afirma el magistrado Miguel Pasqueau.

¿Qué efectos tendría para Junqueras?

Bilbao considera que si la sentencia del TJUE sigue la tesis del abogado general «sería una victoria moral de sus abogados pero no otra cosa, porque en el momento en que está condenado en firme e inhabilitado ya no está en condiciones de acceder al cargo». Lo que dice el abogado general es que «debería haber estado protegido por la inmunidad, en contra de lo que habían dicho los letrados del Parlamento Europeo». De cara al futuro, lo que sentencie tiene «mucha importancia porque pasa a ser doctrina del Tribunal de Justicia de la UE, que obliga a todos los tribunales».

¿Podría favorecer un recurso contra la sentencia del «Procés» por vulneración de sus derechos?

«No directamente, si tenemos en cuenta que el Convenio Europeo de Derechos Humanos no protege directamente el derecho de participación, que es el que está en juego en el caso de Junqueras», asegura Arbós. «Pero daría un contexto útil a las demandas de las defensas, que probablemente plantearían una vulneración del derecho a un proceso debido, y la sentencia del TJUE sería útil para presentar en términos negativos a la Justicia española, como poco respetuosa de los derechos», concluye. «En uno de sus argumentos, el abogado general parece dar naturaleza de ‘derecho fundamental’ al derecho de sufragio pasivo, incluyendo el que, una vez elegida una persona, pueda ejercitar su función ‘gozando en su caso de la protección que confiere la inmunidad parlamentaria’», argumenta Pasquau. «Si esto lo suscribiera el Tribunal Constitucional o el TEDH, se habría identificado una vulneración de un derecho fundamental, pero de momento es solo la opinión de un abogado general», concluye. Bilbao cree que «lo que diga el TJUE no tiene nada que ver con el problema de fondo de la sentencia del Procés, ya que se trata solo de dictaminar cuándo nace la inmunidad, si desde el mismo momento en que se es elegido o cuando se cumplen unas formalidades de toma de posesión».

¿Cómo afectaría a Puigdemont y Comín, que también fueron elegidos eurodiputados?

«Si el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el del abogado general, tiene una consecuencia clarísima: Puigdemont y Comín no podrían ser juzgados por el Tribunal Supremo sin pedir al Parlamento Europeo la suspensión de su inmunidad, lo que daría lugar a una votación en el mismo», afirma Pasquau. Para Juan María Bilbao, «les afecta porque todavía no han sido condenados». Asegura que «si prospera la tesis del abogado general se les puede aplicar perfectamente». Es decir, «tendrían inmunidad y les abriría la puerta para ser eurodiputados». «Serían los más beneficiados, porque bloquearía cualquier euroorden mientras no se levante su inmunidad», afirma el catedrático Xavier Arbós.

El expresidente, a la espera de la decisión final del Tribunal de Luxemburgo

I. Sánchez Artero

El abogado general de la Unión Europea, Maciej Szpunar, señaló ayer que «la adquisición del mandato parlamentario de los diputados europeos resulta únicamente del voto de los electores y no puede estar supeditada al ulterior cumplimiento de formalidad alguna». Con esta afirmación contradice al Tribunal Supremo español, a la Comisión y al Parlamento Europeo, que consideran que Oriol Junqueras no goza de inmunidad parlamentaria como eurodiputado porque nunca recogió su acta ni acató la Constitución, al encontrarse en prisión preventiva a la espera de la sentencia del 1-O.

Esta decisión no es vinculante y responde a la cuestión prejudicial que planteó el Supremo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la inmunidad del líder secesionista. Aunque las resoluciones del abogado general suelen orientar las posteriores decisiones del TJUE, la corte de Luxemburgo todavía debe dictar sentencia.

Distinto es el caso de Carles Puigdemont y Toni Comín, que también fueron elegidos diputados europeos, pero todavía no han sido juzgados ni condenados en España. En el caso de que la corte de Luxemburgo apoye la opinión del letrado polaco, ambos políticos podrían acabar siendo eurodiputados, a no ser que el Supremo retire la cuestión prejudicial antes de fijar fecha para la vista. El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, subrayó ayer en Bruselas que la decisión del letrado polaco es «muy relevante». La inmunidad es la principal baza que juega Puigdemont frente a la euroorden del juez Llarena.