¿Qué votan tus vecinos? Así influyen la edad y la renta en los resultados

Por la rúa Fragas do Eume, en el barrio coruñés de Novo Mesoiro, pasean los votantes más jovenes de Galicia. La media de edad en esta manzana -la calle comienza y termina en dos rotondas- no llega a los 30 años, y el porcentaje de jubilados apenas supera el 2 %. Los votos a cada partido en esta sección censal se repartieron así el 28 de abril:

PP: 10,1 % PSOE: 31,9 % Podemos: 20 % Ciudadanos: 16,5 % BNG: 8,3 % Vox: 6,8 %

En el extremo demográfico opuesto aparece una de las dos seccines censales en las que se divide A Pobra do Brollón, en la Ribeira Sacra lucense, donde la media de edad entre los vecinos es de 63 años y más de la mitad están ya por encima de los 65. Aquí, el PP se dispara al 36,4 % y el PSOE alcanza el 35,3 %. Podemos y Ciudadanos caen por debajo del 7 % y Vox no llega al 3 %. El BNG consigue aquí más del 10 %, no en vano, su alcalde es del partido nacionalista.

La edad se convierte, al menos en las últimas elecciones generales, en un factor determinante para el voto. Tomando los resultados del 28A en las más de 2.000 secciones censales que componen Galicia y clasificando a estas por tramos de edad, el análisis muestra que cada partido responde mejor en función de cuántos años tengan los votantes.

El PP mejora sus resultados cuanto mayor edad tengan los electores de la sección censal. Donde le media supera los 55 años, los populares se hacen con casi la mitad de los sufragios. El PSOE es más regular: ganó las elecciones en Galicia el 28 de abril, pero no se impone en ninguna franja de edad, sino que se mantiene estable por encima del 30 % de los votos. Lo mismo el BNG, aunque en menor medida y con la balanza inclinada por la parte más joven.

Podemos, Ciudadanos y Vox destacan entre los de menor edad, especialmente los dos primeros. En este caso, entra también en juego la ubicación de estas secciones censales, que son más jóvenes en las zonas urbanas que en las rurales, donde PP y PSOE tienen mayor hegemonía.

En el siguiente gráfico puedes consultar cómo se reparte el voto por sección censal en función de la edad. El buscador desplegable permite ver los resultados por partido.

Rentas y voto: el PP arrasa en barrios ricos y concellos pobres

Los ingresos de los votantes también tienen efecto en las urnas. Con el PP se cumple una paradoja: obtiene sus mejores resultados en los barrios ricos y en los concellos con menos recursos.

Vox encontró un caladero de votos en los barrios con los residentes más acaudalados. Su mejor resultado fue en A Coruña, en el cruce de Juan Flórez y Emilia Pardo Bazán, con el 13,27 % de los sufragios. En el entorno del parque Reina Sofía, en Ferrol, obtuvo un resultado casi similar. Lo mismo en O Seixo, Oleiros, y en otras dos zonas de A Coruña, en María Pita y en Linares Rivas. Entre otras cosas, estas cinco áreas tienen en común sus altas rentas: unos 21.000 euros de media que duplican los ingresos más habituales en el resto de secciones censales de Galicia.

Pero no fue el único partido que sacó provecho en estas zonas. También lo hizo Ciudadanos, con un resultado mucho más rentable en la comunidad al lograr dos diputados y casi 100.000 votos más que Vox. Las papeletas, sin embargo, se distribuyeron de manera desigual por el mapa gallego. Superó el 20 % de las papeletas en los colegios electorales de barrios y áreas residenciales de Oleiros, Vigo y A Coruña. Los ingresos de los vecinos de estas zonas superan la media con creces, al situarse en torno a los 19.000 euros anuales.

Entre las primeras secciones censales con mayor éxito para el partido de Ciudadanos hay excepciones. En zonas de Boiro, Ribeira, Lalín, Narón (Polígono da Gándara) y Oleiros (A Pezoca), las rentas apenas alcanzan los 10.000 euros al año, pero Ciudadanos cuenta allí con resultados superiores al 18 %.

El PP recoge buenos resultados en todas las secciones censales donde los vecinos ingresan un mínimo de 18.000 euros al año, al sumar más del 20 % de los votos. En la manzana más rica de Galicia, la de la coruñesa plaza de Lugo, el PP acapara cuatro de cada diez papeletas. Ciudadanos y Vox también mejoraron sus resultados aquí, al quedar por encima del 16 % y el 11 %, respectivamente.

Los populares ganan con gran ventaja en las áreas residencial es de los gallegos con más ingresos, pero también en los concellos con las menores rentas. En las dos secciones censales del ayuntamiento de Avión, los apoyos al PP se dispararon por encima del 72 %. La renta allí apenas supera los 6.000 euros al año, influida por el envejecimiento de sus vecinos. La edad de los habitantes de este municipio ourensano ronda los 58 años de media y, prácticamente la mitad, superan los 65. La pensión allí es la más baja de Galicia, al no alcanzar los 600 euros mensuales.

[Si no logras ver el mapa, haz click aquí]

El Partido Popular también se hace con más del 65 % de los votos en otros concellos con rentas inferiores a los 10.000 euros, como Beariz, Quintela de Leirado, Muíños o Padrenda, todos rurales y con una mayoría de residentes en edad de jubilación. Los populares monopolizan así los los dos extremos de los rangos de rentas, mientras el PSOE abarca los tramos intermedios.

Aunque con porcentajes de voto superiores para el PSOE, tanto socialistas como Podemos obtienen mejores resultados en zonas con el mismo rango de rentas. En una manzana del barrio de Poboadores, en Vigo, la candidatura de Galicia en Común -la marca de la formación morada en la comunidad para el 28A- superó el 31 % de los votos. El siguiente partido fue el PSOE, con el 29,7 %, duplicando al PP, en tercer lugar. Allí, la renta de sus vecinos se sitúa en la media, por encima de los 10.700 euros anuales.

Los nacionalistas refrendaron en las urnas el alza que le atribuían las encuestas. No recuperó la representación perdida en el Congreso, pero duplicó el número de votos respecto a las generales del 2016. Los apoyos al BNG se repartieron de forma menos equilibrada que en los casos de PP y PSOE. Logra buenos resultados en el tramo de rentas de 10.000 a 15.000 euros por persona al año y cae por debajo del 5 % a partir de los 20.000 euros, salvo en dos secciones de Santiago y otras dos de A Coruña y Oleiros.

Los ingresos del electorado no son tan determinantes como sí lo es el gobierno local de cada concello. Allá donde hay alcaldes nacionalistas, los colegios electorales recuentan más papeletas del BNG. Se sitúa por encima del 20 % de los votos en barrios de Pontevedra y secciones de Allariz, Moeche o San Sadurniño.

Lo mismo ocurre con En Marea, aunque en menor escala. Pese a sumar 17.700 votos el 28A, solo mil más que Pacma, fue la segunda fuerza en Vilar de Santos con el 24 % de las papeletas. El alcalde allí, con pleno de concejales, es Xan Xosé Jardón, ex del Bloque y ahora con la marca Xuntos, asociada a En Marea.