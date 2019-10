Rajoy publicará sus memorias para explicar su etapa en la Moncloa

0

«A partir del 3 de diciembre podréis conocer mi visión personal de unos años decisivos en la historia de España». Así, con este escueto mensaje en Twitter acompañado de una foto de la portada de sus memorias, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy anunció la publicación de su libro, que pretende explicar en forma de crónica personal su etapa al frente de la Moncloa. Un libro que saldrá a la venta el mismo día que se constituirán las nuevas Cortes y que coincidirá, por tanto, con la formación del Congreso. Su presentación tendrá lugar al día siguiente, 4 de diciembre, en la Fundación Rafael del Pino de Madrid a las 19 horas. Ahora el reto, según confesó el propio expresidente, es el de elegir a la persona que lo presentará junto a él.

A partir del 3 de diciembre podréis conocer mi visión personal de unos años decisivos en la historia de España. pic.twitter.com/8ZqgTO09PY — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) October 30, 2019

En Una España mejor, publicado por la editorial Plaza & Janés, Rajoy repasará su etapa como presidente del Gobierno que atravesará episodios como la amenaza del rescate, la abdicación del rey Juan Carlos o el asunto catalán. «Es mi crónica personal de unos años difícilmente olvidables, años en los que España corrió serios riesgos y de cómo los viví desde la Presidencia del Gobierno», explica Rajoy en el prólogo, al tiempo que añade que «no he querido que, como me ha ocurrido en ocasiones durante mi vida política, otros hablen por mí o me atribuyan palabras que no he dicho».

El «Manual de resistencia» de Sánchez

Cabe recordar que el actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, publicó hace en febrero del 2019 con la editorial Planeta su propio libro, Manual de resistencia, convirtiéndose así en el primer presidente de la democracia española que publica un libro durante su mandato, solo medio año después de haber accedido al cargo. Sánchez indicó que percibió 16.666,66 en concepto de derechos de autor