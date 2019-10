El PP propone bajar impuestos, profundizar en la reforma laboral, la «mochila austriaca» y atraer inversión

Edu Botella - Europa Press

redacción 30/10/2019 15:58 h

El PP propone en su programa económico una bajada de impuestos, con la inyección de 16.000 millones en la economía, una «menor y mejor» fiscalidad para atraer talento, inversión y para el sector tecnológico, implantar la 'mochila austriaca' y profundizar en la reforma laboral de 2012, para adaptar los convenios colectivos a las necesidades empresariales, así como endurecer el régimen jurídico de los contratos temporales fraudulentos.

Estas, tal y como recoge Europa Press, son algunas de las principales medidas en materia económica que contemplan los populares si logran el respaldo electoral en las elecciones del próximo 10 de noviembre y que configuran su programa económico, que es «igual» al presentado ya para los pasados comicios de abril, con algún avance en alguna de las medidas.

Fuentes del equipo económico del PP han explicado que la parte económica de su programa electoral para las nuevas elecciones tiene como punto de partida la reforma laboral del año 2012 de Fátima Báñez, ya que es uno de los «baluartes» del PP, por lo que los populares seguirán ahondando en la misma y avanzando en el proceso de adaptación de los convenios colectivos a las necesidades reales de las empresas.

Asimismo, el PP recoge en su programa la implantación de la conocido como «mochila austriaca» para despidos improcedentes, formación y jubilación, así como un endurecimiento del régimen jurídico para los contratos laborales que sean fraudulentos y un límite al encadenamiento de contratos temporales.

No precisan la actualización de las pensiones

En cuanto a las pensiones, no especifican la metodología exacta para revalorizarlas, si bien consideran que hay que tener en cuenta más factores que el IPC, y subrayan la importancia de la creación de empleo y de que el asunto se saque de la campaña electoral y se trabaje en cambio por un gran pacto de Estado en el marco del Pacto de Toledo.

En materia fiscal, los populares se comprometen a suprimir impuestos «anacrónicos» como el Impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, así como una bajada del IRPF, con una reducción del tipo máximo del 47% a menos del 40%, que repercutirá en «todos los tramos», así como bajar también el Impuesto de Sociedades por debajo del 20%.

En total, la reforma fiscal que contempla el PP supone una inyección de 16.000 millones de euros en la economía, y busca «que más gente pague menos», lo que permitirá además aumentar los ingresos.

Esto permitirá aproximarse al cumplimiento de los objetivos del Pacto de Estabilidad con Europa, aunque desde el equipo económico señalan que primero hay que ver en qué estado exacto quedan las cuentas, ya que en 2011 se encontraron con la «sorpresa» de tres puntos de déficit más del comunicado por el Gobierno de entonces de José Luis Rodríguez Zapatero. Junto al aumento de ingresos, prevén un aumento del gasto «controlado» por debajo del crecimiento económico estimado, lo que permitiría tener un «colchón» por si en el futuro se produjese un escenario de recesión.

Autónomos

Para el colectivo de autónomos, el PP plantea la extensión de un año, hasta los 3 años, de la tarifa plana para mayores de 52 años, menores de 30 años, parados de larga duración y sectores vulnerables (discapacidad y mujeres víctimas de violencia de género), así como una cuota reducida para los trabajadores autónomos con ingresos anuales inferiores al Salario Mínimo (12.600 euros al año).

También se compromete a que las organizaciones profesionales de autónomos puedan integrarse en el Consejo Económico y Social y a ampliar la jubilación activa al 100% de autónomos, así como avanzar en la conciliación del colectivo con nuevas medidas.

Otra de las medidas económicas del PP pasan por impulsar medidas para atraer inversión y talento a España, que pasa por el desarrollo de la Ley de Emprendedores de 2013 con la agilización de los procedimientos de visados y las licencias de permiso de trabajo y la reducción de obstáculos administrativos.

A su vez, el partido de Pablo Casado trabajará para avanzar en la Ley de Segunda Oportunidad dándole «otra vuelta» para mejorar los estímulos administrativos e «incluso fiscales» para analizar el tratamiento de la equiparación de los créditos públicos y privados.

Ley Antiocupación

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha anunciado este miércoles que si gana las elecciones impulsará una Ley Antiocupación para que quienes ocupen «ilegalmente» una vivienda sean condenados a penas entre uno y tres años de prisión, al tiempo que apostará por ceder suelo público para la construcción de 100.000 nuevos pisos en alquiler, destinados sobre todo a jóvenes y mayores.

De prosperar la propuesta de Casado, quienes ocupen ilegalmente una vivienda puedan tener penas de cárcel de uno a tres años y las Fuerzas de Seguridad puedan desalojarlos en un máximo de 48 horas.

Además, esa norma incluirá que los ayuntamientos no puedan empadronar a los 'okupas', así como prohibir que las ONG que promuevan la ocupación reciban dinero público. Casado ha subrayado que esta ley no afectará a las familias que no pueden pagar sus casas, sino a la mafias «organizadas y cada vez más violentas». «Los españoles están hartos ya de tener que vivir con miedo», ha resaltado.

