Ciudadanos pide a Duque que dimita por no defender a los profesores y estudiantes catalanes que quieren ir a clase

La Voz de Galicia europa press

madrid 29/10/2019 22:00 h

Ciudadanos ha reclamado este martes la dimisión del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades en funciones, Pedro Duque, por no salir en defensa de los profesores y estudiantes que quieren continuar con la normalidad lectiva en los centros universitarios.

El titular de Universidades ha declinado valorar la carta de 800 profesores universitarios dirigida a los rectores de los campus públicos catalanes, en la que piden la retirada de los manifiestos contra la sentencia del Tribuna Supremo sobre el 'procés'. «No me meto porque opinar es libre», ha recalcado.

En este sentido, el líder de la formación naranja, Albert Rivera, ha subrayado que un ministro de Universidades «tiene que defender a los profesores que cumplen y a los estudiantes que han pagado su matrícula y quieren ir a clase y también pedir respeto a las sentencias».

«Si Pedro Duque no se quiere 'meter' ahí, lo mejor es que no se hubiera metido a ministro», ha señalado en un apunte en su cuenta personal de Twitter.

En la misma línea se ha pronunciado Marta Martín, miembro de la Ejecutiva del partido y responsable de Universidades, que ha considerado que la actitud de Duque supone «un desprecio a los universitarios». «No puede seguir un minuto más», ha incidido.

Una opinión similar ha defendido el secretario general de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, que se ha preguntado para qué sirve un ministro de Universidades que no se involucra en las cuestiones de los centros universitarios. «¿Y para que queremos un ministro de universidades que no »se mete« en los asuntos de las universidades? Duque aún no ha bajado de la luna», ha indicado en relación a la condición de astronauta de Pedro Duque.

«Este ministro no ha dicho ni una sola cosa inteligente, ni ha hecho una sola propuesta de reforma sobre las universidades españolas en 18 meses. Y encima, cobarde», ha lamentado por su parte el eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano.

En declaraciones en Logroño, el ministro ha explicado que «cada uno opine lo que quiera» y que eso no se lo va a «quitar a nadie». Asimismo, ha apuntado que él no tiene «jurisdicción sobre los rectores», refiriéndose con ello a que esta competencia es de las comunidades autónomas.

«Realmente no tengo jurisdicción sobre los rectores de las comunidades autónomas, pero hablo con ellos y les ofrezco cualquier tipo de ayuda», ha subrayado, para añadir que «en la mayor parte de los casos están tomando las decisiones acertadas».