Feijoo: «Jácome ía ser alcalde de Ourense si ou si»

La Voz de Galicia Juan Capeáns

Santiago 17/06/2019 17:45 h

El presidente de la Xunta participó este lunes en varios actos institucionales tras las tomas de posesión de los alcaldes, este sábado, y valoró públicamente la operación realizada por su partido en Ourense. Feijoo explicó que los suyos descubrieron que Gonzalo Pérez Jácome «ía ser alcalde si ou si» tras la oferta que le hizo el PSOE para repartirse a tiempo parcial la Diputación y el Concello. Por eso decidieron adelantarse a los socialistas y alcanzar un acuerdo con Democracia Ourensana para apuntalar el gobierno provincial. «O PSOE rexeitou calquer tipo de pacto», recordó Feijoo, que en las últimas semanas le ofreció estabilidad a Rafael Villarino en el consistorio a cambio de que Baltar la tuviera en la Diputación. También le deseó un «bo mandato» a Jácome, confiando en que cambie de actitud respecto a sus años en la oposición, con un espíritu «construtivo, pero se con algo non estou de acordo, o direi».

Con argumentos similares, el secretario general del PPdeG admitió que el pacto ourensano «non é ideal», pero al menos dará estabilidad a las instituciones. Miguel Tellado advirtió que los únicos culpables de que el PSOE no gobierne son los propios socialistas, pero ante la aritmética que salió de la urnas justificó «facer sacrificios e chegar a acordos», deseando también que el Jácome alcalde sea distinto al que hizo oposición.

Bastante más críticos fueron otros referentes de la izquierda con la situación en As Burgas. Para Gonzalo Caballero (PSOE), el líder del PPdeG ha actuado con «cinismo absoluto», y afirmó que «algúns cargos do PP taparon a nariz para votar o que Feijoo dixo que era letal para a cidade». Además, reprochó al propio presidente el haberse «agochado» todo el fin de semana para no valorar el acuerdo ourensano. Por su parte, Ana Pontón (BNG) calificó esta operación como «moi grave para a democracia», y la describió como «un intercambio de cromos para manter o cacicato dos Baltar».