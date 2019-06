Feijoo reprocha al PSdeG que aproveche la crisis de En Marea para intentar « colar » un senador autonómico La formación rupturista debe clarificar una propuesta única para la Cámara Alta, mientras el PP maneja nombres como los de Juan Juncal o Pilar Rojo

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

Santiago / La Voz 12/06/2019 12:36 h

La situación de la industria gallega y las negociaciones para investir a los alcaldes el próximo sábado son los dos grandes asuntos que marcaron el debate de la sesión de control celebrada este miércoles en el Parlamento gallego, donde también afloró la discusión que mantienen los grupos políticos por la designación de los tres senadores autonómicos que le corresponden a Galicia, y que, de acuerdo con la proporcionalidad, serían dos del PP y uno de En Marea. El PSdeG metió premura al PP con estos nombramientos, y Feijoo se destapó reprochando que los socialistas intenten sacar partido de una discusión interna de los rupturistas para intentar «colar» a un senador más del PSOE.

«De verdade queren aproveitarse dunha discusión interna lexítima que teñen as mareas para que non podan nomear senador e así intentar colar a un senador do POSE de Galicia?», preguntó Feijoo esbozando un gesto de asombro, después de que el portavoz del PSdeG, Fernández Leiceaga, planteara una pregunta para denunciar la «atonía lexislativa» de la Xunta y la «parálise institucional», que ilustró con ejemplos como la interinidad de la valedora do pobo o la paralización del nombramiento de los senadores.

El jefe del Ejecutivo gallego se escudó en que los asuntos mentados por el PSdeG no dependen de la Xunta, sino del Parlamento o de los acuerdos entre las fuerzas políticas. Y frente a Leiceaga, que deslizó que la propuesta de los senadores se paralizó «para subordinala aos intereses do PP», Feijoo defendió respetar las reglas y los tiempos para que En Marea «concrete cal é a súa proposta» de senador a lo largo de este mes, pues remarcó que no existe premura pues ninguna de las 12 autonomías en las que hubo elecciones designaron todavía a sus representantes en la Cámara Alta, del mismo modo que tampoco se ha constituido el nuevo Gobierno de España.

Propuesta de senadores

El principal atasco que tiene ahora mismo la designación de los senadores en la falta de acuerdo en el grupo parlamentario de En Marea para concretar un nombre que sea respadardo por el conjunto de sus diputados. Inicialmente, el consello das mareas, afín a su portavoz, Luís Villares, propuso a la profesora universitaria Mariló Candedo, pero todo el sector crítico controlado por Podemos y Esquerda Unida, que son el 70 % del grupo de En Marea, intentan afianzar la propuesta de José Manuel Sande, concejal en funciones de Marea Atlántica

Entretanto, el PP paró el reloj a la espera de que se produzca un acuerdo, y gana tiempo para decidir quienes serán los dos senadores por parte del grupo parlamentario. En las quinielas suenan nombres como el ferrolano Juan Juncal y la pontevedresa Pilar Rojo, que ya formaron parte de la lista del Senado, pero junto a ellos podrían repescarse alguno más que pueda salir damnificado de las sesiones de investidura del próximo sábado, entre los que estaría el alcalde en funciones de Ourense, Jesús Vázquez.

Feijoo y Leiceaga también se enzarzaron en otra discusión sobre los gobiernos de las listas más votadas. El líder del PPdeG lo hizo para reivindicar las alcaldías de Ferrol, Lugo o la Diputación de Ourense, y el portavoz del PSdeG le reprochó que mantenga ese discurso y, en paralelo, diga que va a convertir en alcalde de Ourense al líder de Democracia Ourensana, que fue la tercera lista con más votos.

Crítica anticipada Gonzalo Caballero

El mandatario autonómico introdujo asimismo un giro de guion en su discurso para dejar claro cuál va a ser su objetivo político en los próximos meses: el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, que tiene previsto recoger su acta de diputado en sustitución de Abel Losada, que dejará la Cámara para ser concejal en Vigo.

No aguardó Feijoo a la llegada de Caballero para meter el primer rejón. Reprochó que el PSdeG hable de apurar los nombramientos cuando su secretario general lleva casi dos años sin retirar la acta de diputado. «Di que é o líder da oposición sen nin siquera formar parte da oposición», reprochó el dirigente popular, que calificó esta circunstancia como el «maior acto de desprezo» al Parlamento de Galicia.