Pablo Iglesias reclama a Sánchez un tercio de los ministros en un Gobierno de coalición

Pablo Iglesias afronta este sábado un complicado Consejo Ciudadano. No solo por los malos resultados electorales, sino porque arrecian las voces críticas con su liderazgo, su estrategia y sus planes de que su sucesora sea Irene Montero.

Iglesias considera que el artículo de Ramón Espinar llamando a apartarlo es un intento de torpedear la negociación de un Gobierno de coalición. Pero Espinar no está solo. Aunque no hay una figura que concite suficiente consenso para relevarlo, Iglesias tendrá que afrontar las críticas de líderes territoriales. Pero no teme un golpe de mano para apartarlo del liderazgo.

