Ramón Espinar pide el relevo de Pablo Iglesias e Irene Montero de la dirección de Podemos

La Voz de Galicia La Voz

Madrid 03/06/2019 11:32 h

El exlíder de Podemos en la Comunidad de Madrid Ramón Espinar ahonda en la crisis del partido morada. El que fue uno de los hombres fieles a Iglesias en los comienzos políticos de la formación reclama ahora la salida del líder del partido y de Irene Montero. «La crisis de Podemos es insostenible. Hay espacio para nuestro proyecto político y Podemos puede tener futuro, pero los Iglesias-Montero no», aseguraron a Efe desde el entorno de Ramón Espinar, en alusión a la posibilidad de que la número dos de Podemos se convierta en la sucesora de Pablo Iglesias.

De este modo, el exsecretario general de Podemos en Madrid plantea que una futura dirección de la formación se reconcilie con Íñigo Errejón, que decidió presentarse a las elecciones autonómicas con la marca Más Madrid, de Manuela Carmena, y se marchó de Podemos.

Ramón Espinar, pidió ayer la celebración de una Asamblea Ciudadana (el máximo órgano de decisión del partido) de manera urgente para afrontar el futuro del partido morado. En una tribuna en eldiario.es, el exlíder critica abiertamente a la dirección de Podemos por eliminar la «pluralidad de portavoces» y encaminar al partido a una «homogeneización de mensajes, discursos y perfiles».

«Todas las organizaciones políticas sufren mutaciones con el paso del tiempo -asegura-, pero Podemos ha sufrido amputaciones en muy poco tiempo», y lamenta que el partido se encamine «a ocupar un papel testimonial».

Asimismo, Espinar critica las explicaciones ofrecidas por la cúpula de Podemos tras las elecciones del 28 de abril y del 26 de mayo, que parecen «una concatenación de excusas». «Es, cuando menos, terriblemente naíf pensar que los debates pueden mover más de un millón de votos», asegura. «Siempre hay un acierto que explica lo que ha pasado y, entre acierto y acierto, un millón de votos que se pierden», añade.

Un abrazo enorme a todos los compañeros y compañeras a las que hoy les duele una derrota histórica para el cambio (salvo en Cádiz, que vaya alegrón).



Toca pensar y volver a empezar. Toca recordar que nada grande se puede hacer sin grandeza.



✊🏼💜#SuperDomingoL6 — Ramón Espinar (@RamonEspinar) May 26, 2019

Espinar no entiende «qué consigue Podemos alentando un imaginario que convierte a los independentistas en parte del bloque progresista, y al espacio del cambio en un actor subordinado del PSOE». «Podemos pasaría de representar una irrupción popular y desde abajo en la política institucional a consolidarse como una élite política a la izquierda», sostiene. «No hay nadie hoy en Podemos que no piense que lo razonable sería encontrarnos en una Asamblea Ciudadana», argumenta, y recuerda que Podemos es «un proyecto del pueblo y no una nueva élite política de izquierdas».

Espinar abandonó Podemos en enero tras argumentar que no se daban «las condiciones» para llevar a cabo el proyecto. Su salida se produjo una semana después de que Íñigo Errejón anunciara que se presentaba como candidato a presidir la Comunidad por la plataforma Más Madrid.

Reacción desde Podemos

Las primeras reacciones a las palabras de Espinar llegaron de la mano de la coportavoz del Consejo de Coordinación de Podemos, Noelia Vera, quien ha afeado este lunes la tribuna abierta del exsecretario general de Podemos Madrid, Ramón Espinar, señalando que hablar de problemas internos en los medios «es cosa del pasado» y que desde la dirección siguen centrados en la negociación de un gobierno de coalición con el PSOE. Además, emplaza cualquier debate interno al Consejo Ciudadano Estatal que la formación celebrará este sábado.