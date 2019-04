Podemos insiste en que Manuela Carmena autorizó la proyección del vídeo con los papeles de Bárcenas

0

La Voz de Galicia G. B.

Madrid / La Voz 08/04/2019 11:40 h

La acción llevada a cabo por Podemos al proyectar en la Plaza Mayor de Madrid una gigantesca imagen de los llamados papeles de Bárcenas en la que figuraba entre otras una anotación a nombre de «M.Rajoy» y otra al de «R. Rato», acompañadas de un texto en el que se leía «Que no vuelvan», ha derivado en un enfrentamiento entre el partido de Pablo Iglesias y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que se presentó en una lista conjunta por Podemos a las pasadas elecciones, pero ha roto esa alianza para promover ahora su propia candidatura junto al exnúmero dos de la formación morada, Íñigo Errejón. A pesar de que el Ayuntamiento de Madrid negara haber autorizado que se llevara a cabo esa proyección, en Podemos insisten en que contaban con todos los permisos necesarios por parte del consistorio madrileño.

La portavoz adjunta en el Congreso de Unidos Podemos Ione Belarra insistió esta mañana en esa tesis y mostró su sorpresa por la polémica suscitada. «Tiene los permisos, no entiendo muy bien cuál es la polémica ni cómo se ha generado. Me sorprende que haya generado más polémica que el hecho en sí: los papeles de Bárcenas», señaló Belarra sobre una iniciativa que ya ha sido denunciada tanto por el PP como por Ciudadanos, que han exigido explicaciones a la regidora madrileña. «Hicimos la solicitud al Ayuntamiento como si estuviera gobernando el PP. Nos han concedido los permisos y está todo correcto», ha señalado la portavoz de Podemos, a pesar de que la propia Carmena se ha desentendido de cualquier responsabilidad sobre lo ocurrido.

Queja del PP a la Junta Electoral

El candidato del PP a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ya anunció que su grupo presentará una queja ante la Junta Electoral ante la «gravedad» de lo ocurrido, que calificó de «ejercicio de complicidad vergonzante entre Pablo Iglesias y Manuela Carmena para atacar de manera sucia al Partido Popular». La tesis del Ayuntamiento de Madrid es sin embargo distinta. Fuentes del consistorio insisten en que la acción de Podemos no contaba con una autorización «expresa», por lo que se procederá a una revisión del expediente. Aunque en el Ayuntamiento señalan que el expediente de tramitación de la solicitud hecha por Podemos fue «correcto» y tenía una autorización «preliminar», este no llegó a contar nunca con los permisos necesarios, ya que el concejal-presidente de la Junta Municipal del Distrito Centro, Jorge García Castaño, responsable de la zona donde se produjo la proyección del vídeo, no había firmado la autorización.

«En el expediente no constaba nada ni del vídeo ni del contenido», indican además para desvincularse del contenido de la acción llevada a cabo por Podemos. En el vídeo, además de las imágenes sobre los papeles de Bárcenas y la leyenda «Que no vuelvan», se añadía también otro plano con imágenes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, con el mensaje «Pero tampoco te conformes».