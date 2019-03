Las posibles respuestas de la Junta Electoral ante los constantes desafíos de Torra El presidente de la Generalitat se enfrenta a 3.000 euros de multa y a una inhabilitación; la JEC también podría ordenar a los Mossos la retirada de toda la simbología partidista

La Voz de Galicia Fran Balado

Madrid | La Voz 21/03/2019 13:38 h

La Junta Electoral Central (JEC) se reúne esta tarde en el Congreso a partir de las 17.00 horas. Para entonces ya contará con el informe exprés que ha encargado esta misma mañana a la Delegación del Gobierno en Cataluña para conocer el grado de obediencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, sobre el requerimiento que le trasladó la pasada semana para que retirara los lazos amarillos, las banderas esteladas y otros símbolos partidistas de los edificios públicos, prohibidos durante el período electoral.

El organismo encargado de velar por un correcto desarrollo de las elecciones debatirá en función de dicho informe sobre los pasos a seguir. Existen varios escenarios posibles. El primero, que haga la vista gorda y que entienda que, aunque fuera de plazo, Torra ha cumplido con el requerimiento al ocultar la pancarta del lazo amarillo que cuelga de la fachada de la sede del Govern con otra nueva con un lazo blanco y una franja roja en la que también se reclama la libertad para los «presos políticos». Fuentes parlamentarias consideran que no es lo más probable y que la JEC sí actuará ante los constantes desafíos del titular de la Generalitat.

En este último caso existen tres vías de actuación, todas complementarias. En primer lugar, por vía administrativa, que consiste en imponer una multa a Torra que podría ascender hasta los 3.000 euros por incumplimiento de la ley electoral. En segundo caso, instar a la Fiscalía a que actúe, un camino que podría derivar en la inhabilitación del presidente catalán, aunque esta no llegaría hasta pasado un considerable período de tiempo, ya que iría a través de los juzgados y mediante el Constitucional, por lo que podría no hacerse efectiva hasta dentro de un par de años. Por último, la JEC tiene competencias para ordenar a los Mossos a que retiren toda la simbología partidista y que vigilen para que no vuelva a colocarse. Sería la primera vez en la historia de la democracia en la que este organismo actuase de esta manera.