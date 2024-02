La dirección del PSdeG anuncia cambios orgánicos tras el fiasco del 18F, pero mantiene que «o futuro pasa por Besteiro»

EUROPA PRESS

Tres días después después de la debacle del 18F, la dirección de los socialistas gallegos ha mantenido una reunión extraordinaria para analizar los resultados electorales ya «coa cabeza fría», estudiar las causas del fiasco y anunciar que en los próximos días convocarán el Comité Nacional Galego del partido, dado que «vai haber cambios orgánicos, no ritmo e na mensaxe que se aplicarán no seu momento». Así lo ha indicado este miércoles por la tarde el secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, desde la sede de la formación en Santiago.

«A nosa aposta segue sendo Besteiro. O noso futuro pasa por Besteiro», señaló el también alcalde de As Pontes, siguiendo la línea de respaldo al candidato que este mediodía hizo también Pedro Sánchez. Formoso compareció en solitario -sin el propio candidato, que estaba en el Congreso, donde sigue siendo diputado- y dijo que quieren hacer las cosas con tranquilidad. «Imos facer as cousas ben e aprender dos erros do pasado», añadió.

González Formoso recordó que Besteiro tuvo «escaso tempo» para darse a conocer y explicar su proyecto para Galicia, frente a «candidatos consolidados», como los del PP y del BNG. Su objetivo ahora es analizar en profundidad las causas internas y externas de los resultados del 18F.

La inmediata convocatoria del Comité Nacional Galego dará paso a cambios orgánicos que podrían pasar página a la actual bicefalia del partido, con González Formoso como secretario general y Gómez Besteiro liderando al partido en el Parlamento de Galicia.

Formoso dio por abierta una nueva etapa de cuatro años para «traballar a reo» y configurar una alternativa de gobierno. Además, señaló que la «polarización política e mediática clara» fue favorable al PP y el BNG, y advirtió que las pasadas elecciones dejaron una lectura de que «máis mobilización do BNG implica máis mobilización do PP». También insistió en la necesidad de un PSdeG fuerte: «Non temos que transmutarnos en nada, non necesitamos agochar a nosa identidade, o que pensamos nin o que somos». «O único cambio posible en Galicia ten que ser liderado polo PSdeG, xa que o resultado electoral amosa que a máis BNG, máis PP», insistió.