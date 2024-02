Montero replica las críticas de Page a los resultados en Galicia: «Tiene que saber la camiseta que lleva»

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero JUAN CARLOS HIDALGO | EFE

A la dirección del PSOE no le ha gustado la crítica, con metáfora gastronómica incluida, con la que Emiliano García Page analizó los resultados electorales de su partido en Galicia. «El producto era regional, el guiso nacional», dijo el barón socialista el lunes, después de felicitar a Alfonso Rueda por su victoria. Page también pidió que se abra una «profunda reflexión» sobre lo sucedido en estos comicios y señaló que si el PP no hubiera sacado mayoría absoluta, de lo que se estaría hablando serían «de las consecuencias nacionales y no gallegas».

La respuesta llegó este martes de la mano de la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, que calificó de «incomprensible» el análisis de su compañero de partido. «Uno siempre tiene que saber, cuando su equipo juega, cuál es la camiseta que lleva», le replicó Montero en una entrevista en la Ser. «Todos los socialistas nos alegramos cuando hay un presidente autonómico que gana las elecciones con las siglas del PSOE y todos nos disgustamos cuando no, esa la realidad», incidió.

Montero no coincide con Page y niega que los comicios del domingo tengan una lectura nacional y que hayan influido los acuerdos del Gobierno con los separatistas catalanes, al estar convencida de que los gallegos han votado pensando en Galicia, dado que no ha habido un trasvase de votos entre bloques. Ha admitido, no obstante, que los resultados de las elecciones gallegas no han sido buenos para su partido y que la presencia institucional del PSOE en el conjunto de las comunidades autónomas no es la que les gusta.

Para Montero el éxito del BNG se debe a que ha sabido erigirse en «motor del cambio» y concitar el voto mayoritario de la izquierda, dejando al PSOE con tan solo nueve escaños de los 14 que tenía y manteniéndose en líder de la oposición. Pero incidió en que los nacionalistas han recibido un «voto prestado» y ha confiado en el candidato del PSOE a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, para recuperarlo dentro de cuatro años.