El voto exterior aún puede alterar el resultado

Un hombre vota en Sao Paulo, Brasil, en las elecciones gallegas del 18F. Sebastiao Moreira | EFE

La estrecha distancia de 112 votos entre el PSdeG y el PP en el último diputado por Ourense podría hacer que el resultado varíe tras el recuento del voto extranjero, que se inicia el próximo lunes. La participación del cerca de medio millón de gallegos con derecho a voto en el extranjero se quedó por debajo del 7 %.

¿Quién ha ganado históricamente entre la emigración?

El PP es el partido que más ha sabido captar la atención de la diáspora, al vencer en casi todas las ocasiones. Sin embargo, no lo hizo en 1989, cuando el tripartito encabezado por el socialista Fernando González Laxe pugnó sin éxito por prolongar su gobierno. En aquellas primeras autonómicas de Fraga ganó el PSOE entre la emigración. En el Estado gobernaba Felipe González, como en el 2009 lo hacía José Luis Rodríguez Zapatero cuando el voto exterior se decantó en Galicia por el PSOE, lo que de nuevo no evitó la victoria del PP y el acceso a la Xunta de Alberto Núñez Feijoo.

El próximo lunes, tal y como determina la ley de elecciones al Parlamento de Galicia. Las juntas electorales provinciales se constituyen en mesa electoral y se recuentan los votos remitidos por los consulados de los 141 países en los que residen los 476.514 gallegos mayores de edad con derecho a voto. El escrutinio general de las elecciones se cierra el jueves 26 y a partir de ahí se abren diversos plazos para recurrir el recuento que deberán solucionarse antes del 18 de marzo, fecha en la que se constituirá el Parlamento.

¿Pesan las sospechas sobre el voto exterior?

Ni siquiera los filtros introducidos con el voto rogado y la obligación de solicitar la participación de manera individual alejó la sombra de sospecha. En los comicios gallegos del 2020 más de 7.000 gallegos que había solicitado poder votar no pudieron hacerlo al no llegarles la documentación o las papeletas. Además, no llegó ni un solo voto de Venezuela, Cuba o Nueva York y solo 22 de México. Correos solo admitió problemas en el caso de las sacas que deberían haber llegado de Caracas. El PPdeG denunció intencionalidad política en el retraso del envío de algunas sacas. En las pasadas elecciones generales, las denuncias de emisión de voto en grupo surgieron de nuevo en Buenos Aires.

¿Se ha hecho campaña electoral en el extranjero?

Los candidatos a la presidencia de la Xunta no han ido en campaña o en las semanas previas al extranjero a solicitar el voto. En el 2023, el presidente Alfonso Rueda sí se desplazó a Panamá, Venezuela, México Suiza y Liechtenstein y el año anterior había recorrido Argentina y Uruguay. También a Suiza se desplazó la portavoz nacional del BNG Ana Pontón el año pasado, como en el anterior fue a Colombia y a Chile. El socialista José Ramón Gómez Besteiro no realizó campaña o actos políticos fuera de la comunidad.

¿Dónde están las mayores bolsas de electores?

Argentina es el principal enclave, donde hay 166.289 gallegos y descendientes con pasaporte español y derecho a voto. Le sigue Cuba con 45.672 fruto del acceso a la nacionalidad abierto por las leyes de Memoria Histórica y Democrática. En Brasil reside el tercer mayor grupo (45.391) de entre los 141 países con gallegos.