Sumar desvincula la amnistía de sus malos resultados en Galicia, al contrario que Podemos

Jornada de caras largas en las sedes de Podemos y Sumar. El portavoz de la formación que dirige Yolanda Díaz, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, no ha puesto paños calientes al mal resultado obtenido por su partido en las elecciones gallegas de este domingo y ha reconocido en rueda de prensa que «fue una noche muy difícil para Sumar». El dirigente ha achacado el fracaso a la concentración del voto en el BNG, que cosechó un resultado histórico, y cree que, durante la campaña, no supieron explicar la necesidad de que «para garantizar el cambio lo importante era expandir el voto, no concentrarlo». También ha desvinculado la política estatal del escrutinio en Galicia y cree, a diferencia de Podemos, que la amnistía no tuvo nada que ver con la derrota del bloque de izquierdas.

Urtasun también rechaza que el proyecto de Díaz esté tocado o herido tras el 18F y confía en que en la primera asamblea de la historia de Sumar, que se celebra el 23 de marzo, se puedan sentar las bases de «una estructura territorial fuerte». «Era la primera vez que nos presentábamos en Galicia, entre prisas y con poco tiempo para preparar la campaña», ha señalado el ministro de Cultura.

Los morados, que han comparecido los primeros en rueda de prensa este lunes, han reconocido, en cambio, que la dilatación en la tramitación de la ley de amnistía -que vuelve a prorrogarse 15 días en el Congreso- ha pesado en las expectativas del bloque de izquierdas. «Llevar seis meses hablando de la amnistía no ha favorecido a la izquierda, es necesario centrar el mensaje político en vivienda, transporte público y reducir los precios de los alimentos», ha explicado su coportavoz, Pablo Fernández.

Podemos obtuvo este domingo poco más de 3.800 votos y el 0,26 % de las papeletas, siendo superado por Sumar, Vox e, incluso, el PACMA. Un mal resultado que la dirección morada no oculta y achaca a que el voto progresista se concentró en el BNG, que obtuvo el mejor resultado de su historia, «pese a que no fue posible romper la mayoría absoluta del PP».

Fernández tampoco cree que si los suyos hubieran concurrido junto a Sumar, como hicieron en las generales del 23J, se hubiera revertido el mal resultado. «Cualquier otra fórmula no hubiera resultado suficiente», ha dicho. Fue la militancia de Podemos en Galicia la que, a finales de diciembre, votó en contra del preacuerdo que los morados habían alcanzado con los de Yolanda Díaz. Durante los días que duró el plebiscito, Pablo Iglesias llegó a pedir el voto para el BNG como «única opción útil» para expulsar al PP de la Xunta.

Debilidad territorial

En las filas del partido ya asumían antes de la cita electoral gallega que apenas tenían opciones de sacar representación, pese a que el único elemento positivo a su juicio es el desempeño de su candidata Isabel Faraldo, que emerge como referente para intentar recomponer al partido.

De esta manera, Podemos, que ha concurrido en coalición con Alianza Verde pero separados de Sumar, sigue con su mala tendencia en comicios regionales tras la debacle que padeció en las últimas elecciones autonómicas del año pasado, donde pasó a ser fuerza extraparlamentaria en Madrid, Comunidad Valenciana y Canarias además de experimentar un fuerte retroceso en Aragón, Baleares y Asturias (con un solo diputado en estas autonomías).