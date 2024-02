«El producto era regional, el guiso nacional», señala Page, que felicita a Rueda

Emiliano García-Page en una imagen de archivo. JCCM | EUROPAPRESS

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha valorado el resultado de las elecciones en Galicia que han otorgado la mayoría absoluta al PP, aprovechando para felicitar a Alfonso Rueda, con quien tiene una relación «muy cordial», y solidarizándose con el candidato socialista, José Ramón Gómez Besteiro, «a quien le ha tocado hacer una campaña en circunstancias complejas, emparedado en un sándwich».

En un acto público desde Manzanares (Ciudad Real), ha señalado que «sin duda, las elecciones gallegas, obviamente tienen un componente autonómico». «Pero no vamos a engañarnos, la realidad es que el producto era regional, pero el guiso era nacional», ha apuntado. Por ello, ha pedido sacar conclusiones «desde la seriedad». «Si el PP no hubiera sacado mayoría absoluta, hoy hablaríamos de las consecuencias nacionales, no gallegas. Sería el principio de la decadencia. Si pasa lo contrario, la conclusión también tiene que ser nacional», ha dicho.

Desde el 2020 hay un ciclo «muy hostil» que debería provocar «una reflexión profunda», ya que solo «reflexionando se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón» y el objetivo es evitar ese «ciclón electoral». Para García-Page, «es importante tener en cuenta que las comunidades autónomas son parte del Estado», que lo pueden fortalecer o debilitar.

Así, ha celebrado que no entren en Galicia actores «independentistas», ya que «es importante» que todos puedan jugar desde la «estabilidad constitucional, cada uno desde lo suyo y desde su respeto». «Ahora, y en esta tierra, y en Galicia les pasará lo mismo, aquí podemos seguir trabajando y cumpliendo lo que hemos prometido a la gente», ha señalado el presidente autonómico. «Aquí estamos construyendo un Estado del bienestar que es una seña de identidad como militantes de la socialdemocracia».