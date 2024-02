Pontón, con las cuatro candidaturas en Santiago: «Imos facer historia»

Acto del BNG esta mañana en Santiago XOAN A. SOLER

La candidata del BNG, Ana Pontón, ha reunido en la mañana de este viernes en el casco viejo compostelano a los miembros de las cuatro listas a las elecciones autonómicas en un acto para escenificar la fortaleza y la unidad del Bloque ante estos comicios, que encaran este viernes el último día de campaña y en el que las encuestas auguran al nacionalismo un resultado histórico. Con una papeleta en la mano, los integrantes de las cuatro candidaturas han levantado el brazo, un gesto de llamada para movilizar el voto y concentrarlo en la aspirante que tiene posibilidades de liderar una alternativa al actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

En un breve discurso, la candidata ha mostrado su satisfacción por «unha campaña na que vemos que medra a ilusión, na que hai miles de persoas dispostas a gañar», lo que abre la posibilidad real de abrir «un tempo novo». Para Pontón, el haber diseñado una camapaña en positivo, con ilusión y con una alternativa real para mejorar el bienestar de los gallegos, es la clave de lo que avecina; «imos facer historia», ha pronosticado. Está previsto que los integrantes de las cuatro listas participen en la tarde de este viernes en el mitin de cierre de campaña que se celebrará en la capital gallega.

En línea con lo manifestado ya a lo largo de los últimos días, Pontón se ha dirigido a los indecisos y a los que nunca han cogido la papeleta del Bloque para que le den la oportunidad de abrir un tiempo nuevo tras 43 años de seis presidentes, «todos homes e de forzas estatais». Ante los miembros de sus candidaturas, la aspirante a la presidencia de la Xunta ha reiterado que «hai moitas formas de sentirse galegos», en un claro guiño al electorado no nacionalista, y ha advertido de que, por encima de todo, priorizará «os intereses de Galicia, porque non somos máis que ninguén, pero tampouco menos».

Por otra parte, Ana Pontón, ha criticado este viernes al candidato popular a la reelección, Alfonso Rueda, por «aplaudir» a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y no defender el AVE entre Vigo y Oporto. En el mitin celebrado la noche del jueves en la ciudad pontevedresa, la dirigente popular se refirió a la conexión de alta velocidad entre Madrid y Lisboa, que se priorizaría a la de Vigo-Oporto. «Onte xa quedou clara cal é a proposta do PP, que é aplaudir á señora Ayuso, que non que teñamos unha conexión de alta velocidade con Portugal», lamentó la candidata nacionalista.