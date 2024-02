Visita sorpresa de Pablo Iglesias en A Coruña para arropar a la candidata de Podemos

Por sorpresa, y sin que Podemos Galicia avisase a los medios de su llegada, Pablo Iglesias desembarcó con perfil bajo en la campaña gallega. Lo hizo a cuatro días de las elecciones gallegas para materializar su apoyo a la candidata Isabel Faraldo, que en el vídeo enviado desde la formación morada tuvo el lapsus de situar este miércoles 14 en el «ecuador da campaña». La visita coincide con el acto que tuvo en Vigo la exministra de Igualdad, candidata de Podemos en las elecciones europeas y pareja de Iglesias, Irene Montero.

«Agradezo a visita do noso exsecretario xeral, do fundador do noso partido, e do noso máis leal militante», expuso Faraldo, que aseguró no haber tenido nunca dudas del apoyo de Pablo Iglesias, pero que «encarna nesta visita á Coruña» su respaldo en una «difícil campaña, pero xenerosa por parte dos militantes».

En una brevísima intervención, Iglesias destaca que los militantes morados «están haciendo una campaña muy difícil, en la que están poniendo toda la pasión y toda la ilusión». «Creo que están sembrando algo muy importante que, más temprano que tarde, dará sus frutos», se despide el cofundador de Podemos.

Semanas antes del comienzo de la campaña, el exlíder de Podemos había publicado un artículo en Canal Red, el medio que dirige, en el que pedía a las bases de Podemos Galicia que rechazasen la coalición con Sumar, que en esos momentos estaban votando, y optasen por apoyar al BNG. La semana pasada, Iglesias se desdijo manifestando «todo el apoyo» a Isabel Faraldo, «la opción más valiente de la izquierda».