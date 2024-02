Pontón y Besteiro evitan el debate y se centran en el «candidato ausente»

Agostime | EUROPAPRESS

El protagonista en el debate a dos de TVE entre la candidata del BNG, Ana Pontón, y el del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, no estaba allí. Nadie nombró a Alfonso Rueda, sino al «candidato ausente», el seudónimo en el que ambos se pusieron de acuerdo a utilizar. En cada bloque, y a prácticamente cada pregunta del moderador Xabier Fortes —en un debate emitido en gallego en la desconexión de La 1 y doblado en el 24 Horas—, la primera respuesta de uno y otro aludía al «candidato ausente».

«É moito mellor fuxir dos debates para non ter que explicar», solía empezar Pontón para abrir cada tema. La líder del BNG dedicó más de dos minutos al inicio del debate en condenar que el «plantón» no se produjo a la cadena pública estatal, a ella o a Besteiro, sino «á cidadanía galega». Para el socialista, el rechazo del candidato del PP a asistir al debate se produjo porque «agocha e oculta algo ou non ten nada que dicir». Y ofreció ahí su primer compromiso: «Serei un presidente que non vou escapar dos debates». El caso es que Pontón también hizo muchos compromisos cuando ella sea presidenta.

Los dos líderes de la izquierda tenían anoche la complicada papeleta de no confrontar, y escaparon constantemente. De poder gobernar tras el 18F deberán hacerlo juntos, y eso obligaba a medir al máximo sus intervenciones para poder diferenciarse uno del otro sin llegar a atacarse, aunque tengan propuestas diferentes.

«Vostedes, en que se diferencian?»

Pero esa tensión no llegó a producirse. Pudo darse a los diez minutos de comenzar, cuando ambos advirtieron sobre la pérdida de peso industrial, pero Pontón se distinguió pidiendo la intervención pública de la planta de Alcoa en San Cibrao, asunto en el que el Gobierno central es más cauto. Besteiro eludió referirse a ello.

Lo que sí hizo el candidato socialista fue arrogar para su partido algunos de los asuntos incluidos en el acuerdo de investidura entre BNG y PSOE, como el saneamiento de la ría do Burgo o las rebajas en la AP-9, estas últimas incluidas en unos Presupuestos que los nacionalistas rechazaron en el Congreso. Ahí, Besteiro lanzó una nueva promesa: «Comprométome a conseguir a gratuidade AP-9».

Si acaso hubo un ligero roce, después de que Pontón insistiese en su promesa de una tarifa eléctrica propia, a lo que el socialista contraatacó preguntándole si sabía cuánto se redujo la factura gracias a la excepción ibérica impulsada por el Gobierno. Ella arqueó las cejas, y le agradeció que lo mencionase para decir que lo que el Bloque plantea es una «excepción galega».

Sin roces, ni perspectiva de que se fuesen a producir, el presentador intervino: «Vostedes, en que se diferencian?» «Moito rifar non quixeron», añadió después.

Lo intentó con el uso del gallego en la educación, pero ni Pontón ni Besteiro mencionaron el monolingüismo que plantean los nacionalistas en su programa. O con la creación de un cuerpo de seguridad que sustituya a la Guardia Civil, como recoge el Bloque. Y en el modelo territorial se quedaron clave interna, lo que dejó fuera del debate asuntos como la autodeterminación. Incluso lo intentó con la ideología de los candidatos, pero ahí la cosa era fácil: Besteiro se definió socialista; y Pontón, nacionalista.