La patronal gallega, tras reunirse con Ana Pontón: «Queremos un Goberno estable e non radicalizado»

Ana Pontón, junto al presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, esta mañana en la sede de la patronal. Lavandeira jr | EFE

El presidente de la Confederación Gallega de Empresarios (CEG), Juan Manuel Vieites, ha asegurado esta mañana tras reunirse con la candidata del Bloque, Ana Pontón, que el principal deseo de la patronal es que de las elecciones del próximo domingo salga un «Goberno estable e non radicalizado», capaz de inspirar confianza y que contribuya a fortalecer el tejido empresarial, que es el que crea empleo y riqueza en la comunidad. Preguntado sobre si ese temor obedecía a la posibilidad de una Xunta presidida por el Bloque, el líder de los empresarios, que tenía la candidata nacionalista a su lado, ha precisado que hay puntos de encuentro con las propuestas del BNG, pero también desavenencias, diferencias, a su juicio, que se pueden discutir y sobre las que se puede llegar a acuerdos. «Son un home de consensos e ao que lle gusta sumar», precisó Vieites, que ha mantenido una ronda de contactos con otros candidatos a las elecciones en campaña y en precampaña.

Ana Pontón (que ha acudido al encuentro con la miembro de la ejecutiva nacionalista y alcaldesa de Santiago, Goretti Samartín) ha comprometido un plan de fomento de la actividad industrial y tecnológica para aumentar en ocho puntos en el peso de industrial en el PIB y crear 12.000 nuevos puestos de trabajo hasta el 2030. «Temos que impulsar un pacto galego pola ciencia e a innovación, pola economía do coñecemento», ha precisado la candidata, quien sostuvo que para poner en marcha una nueva política empresarial es importante resolver el problema del suelo industrial, una desventaja competitiva que, a su entender, ha propiciado la pérdida de inversiones. «Un exemplo paradigmático poder ser o acontecido en toda a área de Vigo, onde se tardou vinte anos en desenvolver a Plisan», recordó Pontón.

En línea con lo expresado ya en otras ocasiones, la candidata, en presencia del propio Vieites, ha reiterado que, dada la caída de los niveles de inversión empresarial, resulta evidente que existe un problema de confianza en el Gobierno actual del PP presidido por Rueda. Sin embargo, la ausencia de capital extranjero en proyectos industriales es una constante que se repite en buena parte de las comunidades, porque es Madrid el territorio que concentra un mayor poder de atracción, tal y como reflejan los datos divulgados por el Gobierno central. Con todo, Pontón ha insistido en la necesidad de impulsar un cambio político porque desde Galicia hay herramientas para revertir esta tendencia.

Uno de los puntos de desencuentro entre los empresarios y los nacionalistas está en la política fiscal. Un asunto, el de los impuestos, que, según la líder nacionalista, no se ha abordado en la reunión. «As nosas propostas están claras no programa», ha dicho Pontón. Un documento en el que, por ejemplo, se plantea la eliminación a las exenciones en el impuesto de patrimonio y en el que no se dice nada respecto al de sucesiones, un tributo que suscita un gran rechazo social. Esa ausencia de propuesta sobre sucesiones da a entender que el BNG podría mantener el actual marco de deducciones que aprobó el PP y que hace que más del 90 % de los gallegos no tengan que pagar cuando heredan de sus padres.