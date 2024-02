Besteiro propone fijar por ley la obligación de participar en los debates electorales de los medios públicos

Besteiro comparece ante los medios en Santiago antes del debate en RTVE Cedida

A solo unas horas de que comience el debate electoral en RTVE entre los candidatos del BNG y el PSdeG, este último, José Ramón Gómez Besteiro, ha propuesto fijar por ley el deber de participar en los debates de los medios públicos «por respecto á cidadanía e como mostra de saúde democrática». El socialista anunció este miércoles por la mañana desde Santiago una propuesta para reformar la ley electoral en Galicia para que se garantice la celebración de debates electorales. De aprobarse esta iniciativa, Galicia seguiría el camino marcado por comunidades autónomas como el País Vasco, Murcia y Castilla y León.

«Galicia non merece un presidente que estea ausente e que fuxa dos debates electorais», lamentó, en alusión a la ausencia del candidato del PP, Alfonso Rueda, del de RTVE que se celebra esta noche. «Que hai máis san en democracia que debatir, discutir e comparar os modelos que lles ofrecemos aos galegos e galegas para o futuro?», se preguntó.

El socialista sostuvo que esta modificación legislativa será «un impulso democrático para que non aconteza nas vindeiras eleccións o que está a acontecer hoxe, que alguén escape, non estea presente nun debate e non dea a cara». De hecho, denunció que el PP mantiene a su candidato «agochado, para non ter que responder ante tanta mentira do Partido Popular». También le exigió a Rueda «menos trampas e propaganda irregular» por parte de un candidato que acumula «oito denuncias por saltarse a lei electoral».

El aspirante a la presidencia de la Xunta opinó que «non hai nada máis bonito que compartir e discutir o programa electoral coa xente a que lle pides confianza. O debate é política, e a política é democracia, e iso é absolutamente saudable. Nas compañas adquirimos compromisos e non hai nada máis nobre que facer unha campaña, dirixirse mirándolle aos ollos dos galegos e galegas e dicirlles que un futuro mellor está aquí».

Sobre la remontada socialista

Sobre los sondeos poco optimistas con el resultado del PSdeG, Besteiro sigue confiando en la remontada. «As urnas están baleiras neste momento, vanse encher o 18 de febreiro con moitos votos socialistas. Non teño a menor dúbida porque nós ofrecemos unha Galicia diferente á destes últimos quince anos, apática, inactiva, triste e sen futuro».

El socialista cree que la única encuesta definitiva es la del próximo domingo: «Moita xente vai votar polo Partido Socialista. Non é tanto unha remontada como que se van confirmar moitos votos o 18F. O demais son sondeos que non reflicten o que vai ser a realidade».

El sábado, descanso, familia, deporte y gastronomía

A preguntas de la prensa sobre qué hará la jornada de reflexión, Besteiro aseguró que descansará en familia. «Algo haberá que descansar despois de tantos días en ruta. Hai que compartir coa familia porque nestes últimos tempos no houbo posibilidade e, sobre todo, desfrutar de Galicia en toda a súa extensión».

Confesó que el sábado lo dedicará a hacer «un pouco de deporte, pero tamén desfrutando da magnífica gastronomía con amigos que durante este últimos meses vin menos. Vou desfrutar o día de reflexión, que para min non é de reflexión porque eu teño claro o que vou facer o 18F. Ese día non vou cociñar, alguén cociñará para min, dentro ou fóra da casa. Vou desfrutar en todo caso».