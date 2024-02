Ana Pontón promete abrir una negociación con el Estado para una intervención pública de Alcoa que garantice la actividad y el empleo

La candidata nacionalista, Ana Pontón, acompañada de Dani Castro y Olalla Rodil, en un mitin este martes en el auditorio de Burela Xaime Ramallal

La candidata del BNG, Ana Pontón, prometió esta mañana en Burela que una de sus primeras medidas si llega a la presidencia de la Xunta será abrir una negociación con el Estado para lograr una intervención pública de Alcoa que garantice la actividad y el empleo. Una empresa que definió como «estratéxica» y que Galicia no se puede permitir el lujo de perder. «Necesitamos maior actividade económica, recuperar sectores produtivos e captar industria», remarcó en su intervención en A Mariña.

Acompañada de la también diputada autonómica Olalla Rodil, la líder nacionalista aprovechó para poner encima de la mesa algunas de sus propuestas para la comarca, como liberalizar el dique norte de Alcoa y darle a San Cibrao una autoridad propia, «porque Lugo é a única provincia marítima con porto de interese xeral que non a ten». Al igual que en el acto celebrado el domingo en Ferrol, la candidata puso el foco en las infraestructuras del norte de Galicia: «Esta comarca está farta de décadas de atraso, e co BNG no executivo vaise reactivar a construción da vía de altas prestacións San Cibrao-Ferrol, que acumula décadas de atrasos e que se ten convertido nunha débeda histórica coa comarca».

Pontón también prometió que una de sus primeras medidas si llega a la Xunta será convertir el Feve en un auténtico servicio de proximidad para comunicar y vertebrar toda la comarca. Sin embargo, tanto a nivel industrial con Alcoa, como en lo relativo a las modernizaciones del transporte, Galicia no es competente y está a expensas de lo que pueda decidir el Estado para satisfacer estas demandas incluidas en el programa electoral de los nacionalistas. Lo mismo sucede con los planes de eólica marina en el espacio marítimo, y que según los nacionalista supondrían «un golpe de morte para o sector mariñeiro que non nos podemos permitir».

Ante un auditorio abarrotado, y en línea con lo expresado en los últimos actos de campaña, Pontón volvió a hacer un llamamiento para concentrar el voto del cambio, para ir casa a casa, puerta a puerta, para que ninguna papeleta se quede fuera de las urnas, porque está en juego el futuro de Galicia para las próximas décadas.«Despois de 43 anos, Galiza tivo seis presidentes, todos homes e todos de forzas estatais, e eu pregúntovos: colocaron o noso país no lugar que se merece? A resposta é clara, por iso penso, humildemente, que a Galiza vaille ir moito mellor cunha presidenta do BNG e pídolle aos galegos e galegas a oportunidade de demostralo», dijo.

En este sentido, indicó que el próximo 18 de febrero solo hay dos alternativas: o seguir anclados en el pasado con el PP y Rueda, que han dejado una Galicia «máis pequena», o abrir un tiempo nuevo con una presidenta nacionalista capaz de mejorar la vida de las personas y con un proyecto para construir una Galicia en grande.

Durante su intervención, la candidata también ironizó con el «nerviosismo» de un Partido Popular y de un Alfonso Rueda que han apretado el «botón do pánico» en esta campaña electoral, «desesperados» por trasladar a Galicia la crispación y las luchas de Madrid, «todo para non falar da súa xestión porque sabe que non se sostén».

Un PP que, según los nacionalistas, deja recortes en sanidad y en educación, que permite que se haga negocio con la vejez, que auspicia o «espolio eólico para que as eléctricas se sigan forrando cos recursos naturais do país», mientras los gallegos pagan los costes sociales y ambientales. «Un goberno do Partido Popular», señaló, «incapaz de poñer a Galiza a producir, ao contrario, perdéronse 27.600 empregos na industria, 26.100 no sector primario e todo iso no medio dunha sangría demográfica, con 100.000 habitantes menos que no 2009».