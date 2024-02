Besteiro apela a los indecisos para la remontada: «Diríxome a eses galegos que non teñen decidido o seu voto, porque eles van posibilitar o cambio»

Besteiro, en el puente de mando de un barco, esta mañana en Celeiro. Xaime Ramallal

A seis días del 18F, el candidato socialista a la Xunta confía en el papel de los indecisos. Este lunes, cuando la última entrega de Sondaxe adjudica 12 escaños al PSdeG y la encuesta del CIS le concede entre 9 y 14, José Ramón Gómez Besteiro aseguró, tras reunirse con colectivos sanitarios en Burela, que «hoxe din que un de cada catro galegos aínda non teñen decidido o seu voto, e que entre o 10 e 15 % o decidirán o mesmo día da votación. A esa xente me dirixo porque o seu voto vai a ser decisivo e se sumará a outros votos que van a posibilitar o cambio para facer unha Galicia más potente, solvente e con mellor futuro».

La comarca de A Mariña fue el lugar elegido por el lucense para presentar un gran acuerdo de país con 15 ejes para «recuperar e rescatar» la sanidad pública, universal y de calidad. Besteiro resumió los cinco primeros puntos de ese plan de choque: «Primeiro, que en menos de 48 horas nos atendan en atención primaria, acurtar o tempo de diagnose, un novo Plan de saúde mental, duplicar as prazas asinadas á saúde mental tan necesarias sobre todo despois dese proceso poscovid, e mellores condicións para o persoal sanitario».

El socialista puntualizó que no se trata «solo de cartos, senón de axeitar as condicións laborais a parámetros dignos dunha profesión sanitaria que ten un importante custe de sufrimento. Imos rescatar a sanidade pública que durante 15 anos sufriu as desinversións e a mala organización e a pésima planificación do PP», sostuvo.

En el encuentro, participaron Carmela López, alcaldesa de Burela; Catalina Fernández, médico internista en el hospital de Burela y número nueve de la candidatura del PSdeG por la provincia de Lugo; y Mayra García, número tres por la candidatura por Lugo. Le trasladaron que «o modelo de áreas sanitarias non funciona. A perda de autonomía dos centros hospitalarios pasou factura coa precarización do profesional sanitario, a eventualidade de corpos como os de enfermería, con case un 50 % de precariedade no desempeño da súa labor», denunció Besteiro. Los sanitarios le trasladaron el recorte de los servicios del Hospital da Costa al suprimir el Área Sanitaria da Mariña.

Un plan de choque con 15 puntos

El candidato socialista dijo que habilitará el uso de las instalaciones hospitalarias en horarios ampliados con contrataciones extraordinarias para finalizar con las listas de espera de consultas, pruebas diagnósticas y cirugías. «A sanidade publica está enferma coas políticas de Rueda, pero temos solucións. Hoxe funciona polo esforzo dos seus traballadores e non pola Xunta», lamentó.

Alertó de que 11.500 niños de 122 ayuntamientos no tienen servicio de Pediatría, y garantizó el servicio en todo el territorio. También anunció el refuerzo de los recursos de hospitalización a domicilio y el aumento del volumen de ambulancias en la red gallega incorporadas al sistema público. Explicó que en su primer mandato duplicará los especialistas en Salud Mental, incorporando esta especialidad a la Atención Primaria, e impulsará un plan de prevención de las conductas suicidas en cada área sanitaria, que tendrán, además, una unidad de atención y hospitalización infanto-juvenil.

El plan presentado ampliará las categorías profesionales de Atención Primaria -como Fisioterapia- e incorporará nuevos profesionales que ahora no hay, como podólogos y optometristas. Los socialistas gallegos quieren convocar todas las plazas de formación habilitadas en Atención Primaria, y prometen contratos de hasta 3 años de duración a todos los médicos que finalicen su formación MIR en esta especialidad. Asimismo, convertirán los centros de orientación familiar en centros de salud sexual y reproductiva para asegurar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo dentro de la sanidad pública y en todas las etapas.

El debate a dos en RTVE

Sobre la ausencia del candidato del PP, Alfonso Rueda, en el debate del próximo miércoles en el ente público RTVE, Besteiro apuntó: «Rueda o que ten que facer é vir ao debate». «O mércores non vai vir, pero esconderse non é a solución. Unha persoa que está comprometida con Galicia e un demócrata ten que ofrecer o seu modelo e debatir e discutilo en sociedade. Un candidato que non discute non merece moito», valoró.

«O sábado pola noite enterámonos que o da amnistia era toda unha pantomima e que estaban negociando con Puigdemont. Onde está a moralidade do PP, que durante tres meses estivo acusando ao Goberno de romper España?», se preguntó el socialista. «Estaban neles niso. Ou Rueda non sabía o que estaba falando Feijoo con Puigdemont? Iso é o que ten que contestar agora. Todo o que dixeron durante estes meses é papel mollado. Diso sí que non fala», criticó, ante la prensa.

Besteiro cree que la única encuesta definitiva es la del 18F. «Aínda non hai votos nas furnas e o que pedimos nesta semana crucial é a mobilización. Eu apelo ademais a ese voto socialista, que votou ese 23J e que frenou a mentira que volve a aparecer no escenario electoral aquí en Galicia. As furnas vanse encher o 18F con máis participación e con máis xente que pense nun futuro dunha Galiciai mellor e que frene as mentiras do PP. Unha vez máis, Feijoo e Rueda, envoltos na mentira do PP», concluyó.