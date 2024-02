Besteiro promete un gran acuerdo con empresarios y sindicatos para movilizar 10.000 millones en inversiones

Besteiro, Zapatero e Iglesias, de izquierda a derecha, en un mitin en Ferrol este domingo José Pardo

El candidato del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se comprometió este mediodía en Ferrol -una ciudad con fuerte componente industrial- a que cuando sea presidente de la Xunta liderará un acuerdo de país con empresarios y sindicatos para movilizar 10.000 millones de euros de inversiones y conseguir que el PIB industrial pase del 16 % actual al 20%, que es la media española. Esta medida «vai supoñer 100.000 empregos no sector industrial e noutros sectores económicos», aseguró en un encuentro al que acudieron, entre otros, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Medio millar de personas le escuchaban bajo una carpa en la Praza da Constitución de la ciudad naval.

Besteiro reivindicó que «fomos os socialistas os que puxemos esta cidade a navegar de novo». Se refirió así a los «case 7.000 millóns de investimento para a construción das fragatas F-110, a modernización das F-100, a construción do novo Buque de Aprovisionamento en Combate (BAC) e a fábrica de bloques de Navantia», dijo.

Recordó también que se trata de la mayor inyección económica realizada en un astillero español que generará más de 10.000 puestos de trabajo y carga laboral para los próximos 10 años: «É un esforzo importantísimo que serviu para apuntalar o presente e o futuro desta cidade e desta comarca».

Anunció el candidato que promoverá un clúster da industria de defensa, y la construcción de un dique cubierto en el Astillero de Navantia, un nuevo dique de reparaciones en el astillero de Ferrol, y un Centro de Formación de la Industria Naval y de las Energías renovables. También se comprometió a terminar la vía de alta capacidad (VAC) por la costa, recuperar las frecuencias y paradas suprimidas del transporte metropolitano de la comarca, y apoyar la ciudad deportiva del Racing de Ferrol.

Besteiro felicitó a la ferrolana Chelo Loureiro por su cuarto Goya, por el Mejor Cortometraje de Animación. Y luego lanzó dardo a los populares: «Sabiamos que Feijoo se reunira con Puigdemont. Feijoo é un pouco pillin e mentiroso. A mentira é o que envolve ao PP. Se reuniron con Puigdemont, pero non sabiamos que negociaran», apuntó ante las últimas informaciones sobre esas negociaciones.

Y fue por ahí, por la amnistía, por donde discurrió el mitin del escudero mayor de los socialistas. José Luis Rodríguez Zapatero confesó que tuvo que «leer varias veces y en varios medios que el PP y Feijoo habían dicho que Puigdemont no era un terrorista, que estuvieron negociando la amnistía, pero que no era legal». El expresidente del Gobierno (2004-2011) opinó que «no, no podían aprobarla porque Vox no quería» y aseguró que «hoy es un día importante para la democracia. Las cosas que se han dicho suponen el fin de una infamia del PP y de Feijoo, diciendo que se rompe España y el Estado de derecho, y resulta que todo era una gran mentira e hipocresía».

Sus primeras palabras fueron, como hizo Pedro Sánchez el sábado en Vigo, para los guardias civiles fallecidos tras ser arrollados por una narcolancha en Barbate, Cádiz: «Hemos visto cómo unos guardias civiles fueron asesinados por narcotraficantes. Les quiero dar mi pésame».

El socialista intentó resumir las últimas declaraciones de los populares. «El jueves por la tarde, carta de Puigdemont: todo lo que pasó es porque no voté a Feijoo. Y termina la carta diciendo que todo se sabrá. Y el viernes, el PP decide que hay que hacer control de daños y empiezan a contar un poquito, pero si esto es la voladura controlada, cómo será la no controlada. Dentro de unas semanas, harán la beatificación de Puigdemont», dijo, con ironía.

Fue más allá Zapatero, con un público entregado ante un discurso renovado por la actualidad: «Atención, esto es muy serio, pero la democracia necesita que no dramaticemos: España se hunde, se rompe, naufraga, pero cada día estamos mejor con el gobierno de Pedro Sánchez. Hacer de la hipocresía la única seña de identidad política conduce a las derrotas. Atentaba la amnistía a la igualdad y al Estado de derecho., decían. Esto es lo que les importa España [a los populares]», lamentó.

El leonés bautizó estos tres últimos meses como «la historia de una infamia» y añadió que «os ciudadanos que han escuchado ese llamamiento dramático ahora podrán reflexionar un poco solo, les pido, para ver si todo lo que se estaba organizando era una gran hipocresía. La propia manifestación la va a convocar Feijoo contra Feijoo», bromeó entre risas y aplausos.

Muy reconfortado por la valentía del PSOE

Reconoció que ahora, tras conocer las últimas declaraciones de Feijoo, se siente «muy reconfortado» porque los socialistas «hemos sido valientes y decididos, y teníamos razón. Pedro Sánchez tiene razón por trabajar por la concordia en Cataluña. Tiene gracia la cosa. Esta es la derecha que tenemos, bastante lamentable. Para que la democracia se imponga una y otra vez solo hay que tener paciencia», sostuvo.

El expresidente bromeó con que cuando el sábado venía en el avión hubo muchas turbulencias, no solo políticas, y se mostró convencido de que «cuando algo se hace por el bien de un país, como recuperar la convivencia, se debe reflexionar. Hoy muchos españoles pueden reflexionar sobre que esto de la reconciliación, como dijo Feijoo, es bueno. La amnistía será un paso positivo. Aquellos que más invocan la Constitución y más insultan y ponen en cuestión el Estado de derecho son los que menos creen en ello», se quejó.

Zapatero recordó que «todo empezó aquí, en Ferrol, con Pablo Iglesias. Son ya 144 años y aquí estamos» y se comprometió a volver a Galicia para participar en un acto de homenaje para la recuperación de una placa del fundador del PSOE en Ferrol. «Somos un partido que ha marcado todas las reformas sociales en este país, todas tienen la impronta y la fuerza del PSOE», celebró.

También confesó que le gustaría votar el próximo domingo porque le «encanta» Besteiro. «Y porque siempre he deseado que la justicia poética se abra paso, porque hubo una persecución judicial, sufrió varios años injustamente y con elegancia. Esa elegancia, convicción y talante de Besteiro me llena de orgullo como socialista, por eso pido el voto a todos los gallegos y gallegas para el partido de los líderes decentes, dignos y elegantes como Besteiro», añadió.

Deseó el socialista que «ojalá que este tsunami y estas turbulencias de estos días nos lleven a recuperar los consensos que la derecha pierde cuando pierde el poder. Se sirve más a España y con más credibilidad cuando se está en la oposición, ahí es cuando se demuestra que se defiende a España. Y hablas bien de España dentro y fuera de España». Lamentó zapatero que «cuando eres capaz de hablar mal de España fuera de España para herir a su Gobierno es que no tienes proyecto ni envergadura», apuntó sobre los populares. «Vamos a dar una lección en la urnas frente a la hipocresía de quienes tensionan y mienten», concluyó.

Patricia Iglesias, cabeza de lista por la provincia de A Coruña, lamentó que el PP «tanto critica a lei de amnistía, pero tamén a negociou. Non saben xestionar, e teñen un discurso de mentiras e máis mentiras. O cambio é seguro e temos que lideralo nós», concluyó.