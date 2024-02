Ana Pontón insiste en concentrar el voto del cambio: «Queda unha semana para facer historia»

Ana Pontón, esta mañana en su mitin en el auditorio de Ferrol. José Pardo

Pocos lugares como Ferrol en los que hayan caído tantas promesas en saco roto. Símbolo de un declive industrial iniciado con la reconversión naval de los ochenta, decidida por el entonces Gobierno central socialista, la comarca nunca terminó de levantar cabeza del todo. Y tantas décadas después, por sus necesidades, sigue siendo el hábitat perfecto para el reclamo electoral. A ello se ha entregado el BNG esta mañana de domingo, en un auditorio abarrotado, con Ana Pontón repartiendo culpas entre Madrid y San Caetano por la realidad socioeconómica de una urbe envejecida, la última ciudad del eje atlántico a la que llegó la AP-9, que tiene una conexión ferroviaria de otro tiempo y que cuenta con una infraestructura industrial infrautilizada. «Sabedes como lle chaman a Feijoo aquí? Míster Pemex. Lembrades? Non sei cantos barcos... Iso rematou nun fiasco e nun caso de corrupción; é iso o que temos que cambiar, a mentira como forma de facer política», advirtió la candidata.

Pontón sacó la lista de agravios y de promesas incumplidas por el PP en la Xunta, y recordó que, ya en el 2009, Feijoo planteó un centro de reparación del naval, las rehabilitaciones de barrios como Ferrol Vello o A Magdalena y hasta un centro de talasoterapia en San Felipe. En el público, escuchando atentamente, estaban dos históricos, como Francisco Rodríguez, fundador del BNG y líder durante muchos años de la UPG, partido hegemónico del frente, que llegó acompañado de Xosé Díaz, tío carnal de la actual vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, quien inició su andadura política en el PCE, pero se pasó al sindicalismo nacionalista en el tardofranquismo, camino que no recorrió su hermano, Suso Díaz, líder de Comisiones Obreras. También estaba entre el público Xaime Bello, que fue alcalde nacionalista de Ferrol entre 1999 y 2003.

El PP asienta su mayoría absoluta y es la fuerza que más sube en estimación de voto desde el inicio de la campaña M. Varela

En una jornada en la que Pontón coincidía en Ferrol con Feijoo y con Zapatero, la candidata habló irónicamente de la temporada alta de «turismo electoral» y advirtió al PP y al PSOE que al conjunto del electorado «non lle interesan as batallitas madrileñas», porque lo que está en juego es el futuro de Galicia y no la consolidación de los liderazgos de Pedro Sánchez y de Feijoo. «Disto van estas eleccións, e eu non vou prometer o ouro, pero si un tren que conecte Ferrol co eixo atlántico e a recuperación do noso potencial naval, porque hai unha lei abandonada no caixón», dijo en relación a la situación actual de los astilleros de la ría, en manos de lo que decide el Ministerio de Defensa (no la Xunta) y con una actividad (la eólica marina) que los nacionalistas consideran un parche provisional.

Concentrar el voto

A medida que avanza la campaña electoral, Pontón persevera en el mismo mensaje: el cambio está cerca, es posible movilizando y concentrando el voto, casa a casa, puerta a puerta, porque «queda unha semana para facer historia».

Ante más de 700 personas, en el auditorio ferrolano ubicado en Caranza, símbolo de barrio obrero, la candidata envió un mensaje a todos los indecisos: «Desde a humildade, pídolle que me permitan ser a súa presidenta e poñer en marcha unha Galiza mellor; quero ser a presidenta dos galegos e das galegas, non para facer historia eu, senón para defender a sanidade pública, para poñer en marcha un novo modelo de coidados no que as persoas maiores poidan desfrutar desa etapa da vida nas súa casa e para darlle oportunidades á xente nova para que teña futuro aquí e non se vexa na obriga de emigrar».

A vuelta con los debates

En línea con lo expresado los últimos días de campaña, la líder del BNG volvió a acusar a Alfonso Rueda de ausentarse de los debates, de dar la espalda a los gallegos y de liderar un partido que ha pasado de esconder las siglas a esconder al candidato. En su condición de segunda fuerza, Pontón insiste en la necesidad de un cara a cara para que se puedan confrontar los modelos que tienen posibilidades de gobernar, una posición que contradice abiertamente lo que ha defendido el nacionalismo en las contiendas electorales: darle voz a todos. «Un candidato ausente demostra que non está preparado nin para defender o futuro dun país nin para poñer nas súas mans o futuro dun país», advirtió Pontón.