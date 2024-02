Intenso pulso por el voto del medio millón de residentes de las villas medias

CESAR QUIAN

Casi medio millón de personas residen en los 16 ayuntamientos que cuentan en Galicia con un censo de entre 20.000 y 40.000 habitantes. Son las villas medias, enclavadas la mayoría en las áreas metropolitanas, o ejerciendo el papel de cabeceras de comarca y, por ello, referentes en su entorno.

En Narón, Oleiros, Vilagarcía, Arteixo, Culleredo, Ribeira, Cangas, O Porriño, Lalín y el resto de municipios de similar tamaño han puesto sus ojos los principales partidos buscando atraer a un electorado que se movilizó en los comicios autonómicos del 2020, ocho puntos más que la media de la comunidad, y cuya participación en las ultimas elecciones generales fue 16 puntos mayor que en la cita gallega. La batalla por esa bolsa de electores, —en principio, menos motivados a participar en los comicios gallegos—, es «crucial» en el resultado del 18F, coinciden en la fontanería de los partidos. Y los candidatos están dando prioridad a esos entornos.

El PP admite haberse marcado como objetivo ser la opción mayoritaria en dichos concellos, como también en otros de menor tamaño pero «que teñen un amplo potencial económico e de postos de emprego». «Son o exemplo perfecto do poder transformador das políticas do PPdeG», se mantiene desde su dirección de campaña. El PP fue primera fuerza en todas esas villas en las elecciones autonómicas del 2020, y repitió la misma posición en las generales del 2023 en todas salvo Redondela, donde venció el PSOE. Aun asignado a las pequeñas urbes ese papel relevante y compartido con las siete ciudades, el partido de Alfonso Rueda advierte que no renuncia a pelear por ser la fuerza mayoritaria también en el resto. «Cada un dos 313 concellos de Galicia, cada un ao seu xeito, teñen un peso relevante no futuro da nosa comunidade», matizan. «Por este motivo, fomos o único partido que presentou listas en todos eles nas pasadas eleccións municipais», apuntan desde las posiciones de análisis populares.

En el BNG se asegura estar otorgando un papel muy relevante para su estrategia a las pequeñas urbes y cabeceras de comarca. El responsable de la campaña electoral nacionalista, Rubén Cela, estima que constituyen un escenario de factible crecimiento para el BNG, que ya fue la segunda candidatura más votada en las villas medias hace cuatro años, aunque en las últimas generales se vio superada en esos mismos escenarios por el PP, PSOE e incluso Sumar, que solo quedó como cuarta opción en Carballo, Ribeira, Lalín y A Estrada.

Pendientes de la participación

«Son un obxectivo crucial nestas eleccións, especialmente as áreas metropolitanas de Vigo e A Coruña e as cabeceiras de comarca», apunta Cela. Para él, son territorios de peso por su nivel de población y la influencia que ejercen en sus entornos gracias a la vinculación que generan en el ámbito laboral, sanitario y educativo. El BNG cree que la clave del resultado la definirá una alta participación que favorecerá al partido que sepa canalizarla.

En el PSOE, que fue tercera fuerza en las autonómicas de hace cuatro años en todas esas villas, se estima también que los enclaves con más habitantes de la comunidad «poden ser determinantes para que o cambio político en Galicia sexa unha realidade». Con 102 alcaldes y presentes en otros 18 gobiernos locales de coalición, los socialistas valoran las opciones que teóricamente les da tener capacidad de decisión en el territorio en el que se asienta más del 45 % de la población gallega. Esa oportunidad y precedente electoral llevan a su dirección de campaña a concluir que «se a maioría social progresista que votou en municipais e nas xerais ao Partido Socialista volve facelo agora nas galegas, o cambio será posible». Vilagarcía, Culleredo, Redondela, Ames, O Carballiño o Monforte son los escenarios que estiman como más propicios.

Un voto afín

«Las villas medias son clave. Es donde cae el apoyo a la izquierda de las generales a las autonómicas», destaca el nuevo diputado de Sumar en el Congreso Manuel Lago. Movilizar ahora ese voto en el entorno de las ciudades, en los cinturones industriales y enclaves habitacionales de dichas áreas se antoja crucial para la izquierda, opina Lago. Sumar consiguió convertirse en tercera fuerza en las generales del año pasado en puntos como Narón, Oleiros, Arteixo, Vilagarcía, Ames, Culleredo, O Porriño o Cangas, y en ese perfil es donde pretenden apurar el partido de Yolanda Díaz su mensaje en lo que resta de campaña, que fue iniciada incluso en O Morrazo por su candidata, Marta Lois.