Rueda apela a «contar la verdad» ante las «fórmulas mágicas» de la oposición

Desayuno-mitin en Ferrol, acto con 150 representantes del sector del deporte en A Coruña, comida-mitin en Burela, mitin en Ribadeo y otro más, ya de cierre, en Vilalba. Todo en un solo día. Rueda mete la quinta marcha de la campaña del PPdeG, pisa el acelerador de las propuestas y aprieta los pernos a la oposición.

La promesa principal cayó en A Coruña. Allí anunció que si gobierna pondrá en marcha una ayuda universal de 100 euros para todos los mayores de 65 años que quieran practicar deporte. Se llamará Bono Actívate, y quiere fomentar la práctica deportiva «ata que un queira», dijo el candidato popular, porque «o deporte pode facerse a todas as idades». Servirá para abonar cuotas de instalaciones deportivas, clases o gastos en equipamiento.

Rueda recordó que este año la Xunta lanzó el Bono Deporte, destinado a los menores de 16 años que estén federados o inscritos en el programa escolar Xogade, y consideró «de xustiza» impulsar un programa similar para «a xeración que nolo deu todo e achegou os recursos que fan posibles medidas como esta».

Anunció su propuesta en una reunión con más de 150 representantes de federaciones y clubes deportivos de toda Galicia. «O deporte en Galicia funciona», dijo el candidato, que se comprometió a seguir promocionando la práctica de ejercicio por sus beneficios para la salud y su retorno económico.

El discurso más político mutó durante los mítines del día. Empezó más suave en Ferrol y se endureció en Burela, Ribadeo y Vilalba. En la ciudad Naval afirmó que él no tiene «fórmulas mágicas» como la oposición para resolver los problemas de Galicia «en uno o dos meses», sino que prefiere «contar la verdad» y explicar a los gallegos que es posible «alcanzar grandes metas» con el esfuerzo conjunto de «toda la sociedad civil».

Fue su primer acto tras el debate del lunes, y apuntó a las «contradicciones» de sus cuatro oponentes, «las que mostraron y todas las que han ocultado». También su tendencia a anunciar «soluciones mágicas con cantidades millonarias» que publicitan sin explicar de «dónde saldrían los recursos». El líder popular dijo que no existen tales fórmulas y criticó que la oposición las enuncia «como si, teniendo la solución delante, [nosotros] no quisiéramos cogerla porque nos gusta que la gente sufra».

Las críticas al BNG

Esas fórmulas que no existen pasaron a ser «mentiras» en el mitin de Ribadeo. Allí habló delante de su madre y su cuñado, que viajaron de Asturias a Pontevedra y pararon para escucharle.

Dijo con ironía que su familia volvía al «inferno que segundo a oposición é Galicia». Una oposición que «fala mal do que tamén é deles, do que terían que defender e querer». Esa «Galicia negra» que pintan sus rivales «non axuda a ninguén». Rueda lamentó que Podemos siga defendiendo la ley del sí es sí tras la liberación de 120 delincuentes sexuales o que Sumar «nos diga como temos que vivir» cuando es un partido roto. Dijo que el candidato del PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, «segue sen deixar o seu escano no Congreso» cuando, para ser presidente de Galicia, hay que estar en O Hórreo. «Habería que darlle unha clase de dereito administrativo», ironizó.

Dijo del BNG que son «radicais, sen dúbida», y denunció que llevan en su programa la independencia de Galicia, que el Tribunal Constitucional «non valga para nada» en la comunidad, o la imposición del monolingüismo en gallego en la escuela. «O galego é o noso orgullo, pero ninguén nos vai dicir en que temos que falar. Empézase por aí e acábase dicindo que temos que pensar», añadió.