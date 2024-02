Pontón propone un ente ferroviario gallego para fortalecer la red interna de pasajeros y mercancías

Goretti Sanmartín, Ana Pontón y Noa Presas, esta mañana en la estación de tren de Santiago PACO RODRÍGUEZ

Con la resaca del debate a cuestas, Ana Pontón ha comparecido esta mañana en la estación de tren de Santiago para cumplir con uno de los clásicos de cada campaña nacionalista: subirse al tren para escenificar el atraso de este medio de transporte en Galicia. Lo ha hecho acompañado de la diputada autonómica Noa Presas, en el trayecto a Ourense (provincia en la que esta última es candidata), como en otras ocasiones.

La candidata nacionalista ha prometido la constitución de un ente ferroviario gallego (que se llamaría Galtren) para fortalecer la red interna de pasajeros y mercancías, uno de los puntos de su programa electoral y una vieja aspiración del BNG: hace ya casi un cuarto de siglo que Francisco Rodríguez, entonces diputado en el Congreso, hablaba de la importancia de priorizar el AVE entre A Coruña y Ferrol. A día de hoy, ciudades como Santiago y Lugo no están conectadas por tren, como ha recordado Pontón, lo que revela un desequilibrio entre la oferta del eje atlántico por la frecuencia de servicios, y cómo está la Galicia interior.

Las aspiraciones del BNG en la mejora del tren, no obstante, pasan por lo que decida el Estado en sus presupuestos, más allá de lo que ponga el programa electoral en unas autonómicas, de ahí que la candidata nacionalista haya insistido en hacer uso de las competencias que marca el Estatuto y en avanzar el autogobierno, aspecto que, a su entender, ha sufrido una parálisis durante los últimos 15 años con el PP al frente de la Xunta. Pontón ha insistido en abrir un proceso de negociación con el Estado para poner encima de la mesa dos cuestiones prioritarias: la conexión directa entre la capital gallega y Lugo y el tráfico de mercancías en el corredor atlántico. «A nosa aposta pasa por mellorar frecuencias e horarios, corrixir as deficiencias actuais do servizo e modernizar e ampliar a rede», ha insistido la candidata.

Además de situar al ferrocarril como un elemento vertebrador para el desarrollo de la comunidad, los nacionalistas lo consideran un medio de futuro, insustituible en el proceso de descarbonización para poder cumplir con las crecientes exigencias en materia de emisiones. «Esta ten que ser a lexislatura do tren», ha prometido la líder nacionalista, que apuesta por mejorar la conectividad de todas las ciudades gallegas.