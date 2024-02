Se declara en huelga de hambre el líder de Izquierda por Almería al rechazarse su candidatura a las elecciones gallegas

Los líderes de Izquierda por Almería

Juan Andrés Ruiz, antiguo militante de Izquierda Unida y Podemos, y fundador de Izquierda por Almería, ha anunciado que comenzará mañana una huelga de hambre como protesta al ser excluida la candidatura de su formación a las elecciones gallegas del día 18. En sendos escritos dirigidos al presidente del Gobierno y a la Junta Electoral Central, Ruiz López advierte que llevará a cabo la protesta al no ser admitida la lista que había presentado exclusivamente por la provincia de Lugo, iniciativa que asegura mantendrá hasta que la Junta Electoral cambie su decisión y pueda optar a los comicios autonómicos gallegos. «La voy a llevar a cabo en mi casa, en Almería, pero se cumple sí o sí», manifestó esta mañana a La Voz, añadiendo que dejará de ingerir alimentos a partir de mañana.

«Soy presidente del partido político Izquierda por Almería, de cual se ha denegado la proclamación a la candidatura de las elecciones autonómicas de Galicia del 18 de febrero, basándose en unas circunstancias del censo que no vienen en las leyes», señala en su escrito dirigido a Pedro Sánchez remitido a través de los canales de comunicación con el presidente habilitados en la página web de la Moncloa. El fundador del partido andaluz esgrime el artículo 23 de la Constitución para defender el derecho que mantiene tiene a participar en elecciones de cualquier tipo dentro del Estado. Dicha norma indica que «los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal».

Sin embargo, dicho marco general estaría matizado por la ley electoral, en la que Junta Electoral basó su rechazo a la candidatura que Izquierda por Almería presentó por la provincia de Lugo. «Anuncio una declaración de huelga de hambre hasta que no se proclame dicha candidatura», avisa Juan Andrés Ruiz a Pedro Sánchez. También requiere que se reforme la condición exigida por la ley electoral de presentación de un número de avales a la lista con firma de ciudadanos de la demarcación en la que se quiera competir electoralmente, al entender que imposibilita a personas ajenas a dicho territorio su concurrencia electoral.

«Es injusto que un partido español sea discriminado y no pueda actuar en cualquier parte de España», concluye el fundador de Izquierda pro Almería, cuyo recurso ante la Junta Electoral no fue tomado en consideración. Ruiz López había manifestado que su decisión de participar en las elecciones gallegas tenía como fin dar a conocer el partido fundado por él, aspirante a crear «una nueva izquierda». Subió un vídeo a YouTube pidiendo voluntarios en Lugo para formar la lista, y al no encontrarlos, la constituyó completamente con personas de Almería, hecho que la Junta Electoral entiendo no cumple el requisito de empadronamiento en la provincia en la que se presenta cada candidato, como tampoco advirtió una relación de galleguidad de la candidatura con territorio al pretendía representar.