Ana Pontón plantea otro modelo de atención a los mayores: en casa y con más ayudas

Ana Pontón reunió ayer a un grupo de jubilados en un hotel de Santiago PACO RODRÍGUEZ

Ana Pontón está convencida de que las elecciones autonómicas del 2009 no las ganó el PP, sino que las perdió el BNG por una estrategia errada y no acorde con su estatus entonces de partido de gobierno en la coalición encabezada por el PSdeG. La actual jefa de la oposición en Galicia se plantea alcanzar ahora la presidencia con un discurso propositivo, optimista y sereno, acompañado de una puesta en escena casi institucional. Ayer desplegó ese formato en un encuentro celebrado en Santiago con un grupo de mayores, a los que ensalzó por su edad y aportación con su trabajo a la sociedad. En Galicia hay más de 702.000 personas mayores de 64 años, una edad en la que se encuentra nada menos que uno de cada tres electores convocados a los comicios del día 18.

«Para ter un bo futuro temos que afianzar o pasado», le dejó centrado el discurso a la candidata previamente Goretti Sanmartín, glosando de paso las iniciativas que como alcaldesa de Santiago ha puesto en marcha desde su elección. «Moitas veces falamos de que Galiza está envellecida, pero hai que comezar a cambiar o prisma, porque ter moita xente maior é un síntoma de vitalidade», se arrancó Pontón. Problemas demográficos para ella son que «hai moita xente nova que marcha ou que nacen poucos nenos». A los mayores se compromete a «poñelos no centro» de su posible gestión. «É un compromiso de goberno do programa do BNG», solemnizó.

Antes de desgranar su modelo, Ana Pontón criticó que «en quince anos o PP non creou nin unha praza pública en residencias de maiores e o 80 % das existentes son privadas», cálculo que subrayó no evita que la Xunta se gaste al año cerca de cien millones de euros en dicha área, que la lista de espera para lograr una plaza en una institución pública supere los dos años o que la valoración del grado de dependencia supere los seis meses de máximo margen legal. «Quen non ten recursos en Galicia, espera, e iso é unha enorme desigualdade», clamó Pontón.

Tras el listado de agravios la aspirante nacionalista encadenó sus soluciones, pero todas planteadas desde el convencimiento de que la mejor alternativa para los mayores es seguir viviendo en sus propias casas con los cuidados y ayuda necesaria. Cifró en 86 millones de euros la partida que destinaría a reforzar el servicio de ayuda en el hogar; potenciaría la actividad física de los mayores con programas compartidos con los ayuntamientos, e impulsaría una red de actividades comunitarias apoyada en el movimiento asociativo como puntos de conexión e intercambio entre distintas generaciones. Un centro de día por comarca; crear una red de residencias públicas más reducidas y personalizadas y ampliar los efectivos de los servicios de valoración de dependencia, los añadió en su formato de propuestas. «É unha cuestión de xustiza coas persoas», concluyó la candidata del BNG.